Lauro, ladri in azione: un tentato furto e un raid compiuto in una villetta

LAURO- I ladri tornano in azione nel comune del Vallo di Lauro. Nella prima serata di ieri, a poca distanza tra loro sono finite l’ abitazione di un poliziotto, dove i ladri hanno tentato un colpo ma hanno però fallito la loro azione criminosa e poco piu’ distante la villetta di un professionista della zona, dove invece i malviventi sono riusciti a portare via oggetti e a quanto pare anche un’ arma legalmente detenuta. I malviventi hanno poi fatto perdere le tracce nelle campagne limitrofe. I due raid sono avvenuti in Via Cavalieri di Vittorio Veneto e in Via Tito e Costanzo Angelini. Sulle due azioni criminose sono in corso le indagini degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro e dei Carabinieri della Stazione di Lauro. Si teme che, come avvenuto già negli anni scorsi, questo specifico periodo dell’anno possa far registrare una recrudescenza dei fenomeni di furto in abitazione.
Redazione Irpinia
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