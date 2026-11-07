Lauro, ladri in azione: un tentato furto e un raid compiuto in una villetta

LAURO- I ladri tornano in azione nel comune del Vallo di Lauro. Nella prima serata di ieri, a poca distanza tra loro sono finite l’ abitazione di un poliziotto, dove i ladri hanno tentato un colpo ma hanno però fallito la loro azione criminosa e poco piu’ distante la villetta di un professionista della zona, dove invece i malviventi sono riusciti a portare via oggetti e a quanto pare anche un’ arma legalmente detenuta. I malviventi hanno poi fatto perdere le tracce nelle campagne limitrofe. I due raid sono avvenuti in Via Cavalieri di Vittorio Veneto e in Via Tito e Costanzo Angelini. Sulle due azioni criminose sono in corso le indagini degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro e dei Carabinieri della Stazione di Lauro. Si teme che, come avvenuto già negli anni scorsi, questo specifico periodo dell’anno possa far registrare una recrudescenza dei fenomeni di furto in abitazione.