Lauro, l’ ispezione al cantiere della scuola fa scoppiare un’ indagine e un caso politico

LAURO- Un’ispezione del cantiere “infinito” delle scuole in Via Principe Amedeo a Lauro fa scoppiare un caso politico. La vicenda avvenuta qualche giorno fa e’ al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Lauro, che hanno raccolto le dichiarazioni di personale del Comune e tecnici, che sarebbero stati minacciati da un operaio e familiare del titolare dell’ impresa che da anni ha un contenzioso con il Comune di Lauro proprio legato ai lavori e ai crediti maturati. Questa mattina, come comunicato anche in una nota stampa da parte dell’Amministrazione Comunale di Lauro, che ha inteso portare a “conoscenza i gravi fatti verificatisi nei giorni scorsi presso il cantiere scolastico, nel corso delle attività finalizzate alla verifica dello stato dei luoghi e delle condizioni di conservazione e custodia dell’area” si e’ svolto un consiglio comunale straordinario, che “ha approvato una deliberazione contenente la ferma condanna degli episodi di intimidazione e l’espressione di piena solidarietà e sostegno al personale comunale coinvolto, impegnato nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”. La delibera è stata approvata con i soli voti della maggioranza. Contrari i consiglieri comunali di minoranza e astenuto il consigliere comunale del Pd Umberto Iovino.

LA NOTA DEL COMUNE

” Nel corso delle operazioni, alle quali hanno preso parte il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), la Direzione dei Lavori, il Responsabile della Sicurezza e la Polizia Municipale, si sono verificati episodi di grave intimidazione, accompagnati da esplicite minacce all’incolumità personale nei confronti del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.La gravità della situazione ha ostacolato il regolare svolgimento delle attività programmate, rendendo necessario il coinvolgimento delle competenti autorità per gli accertamenti del caso e per la tutela del personale interessato.L’episodio si inserisce, peraltro, in un contesto già caratterizzato da criticità relative alla custodia e alla conservazione dell’area di cantiere, sulla quale erano stati segnalati precedenti atti vandalici, tra cui un incendio di rifiuti presenti al suo interno. Circostanze che richiedono gli opportuni accertamenti in ordine alle condizioni del cantiere e agli obblighi di gestione e custodia dello stesso”. Per questo motivo “In considerazione della rilevanza istituzionale dei fatti e della necessità di assumere una posizione chiara a tutela dei dipendenti pubblici e dell’integrità dell’azione amministrativa, l’Amministrazione ha convocato una seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale. L’Amministrazione Comunale ritiene doveroso rendere noto alla cittadinanza l’esito della votazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e corretta informazione, riportando fedelmente le posizioni espresse in sede consiliare.

L’Amministrazione ribadisce che l’esercizio delle funzioni pubbliche deve poter avvenire in condizioni di sicurezza, autonomia e piena tutela. Nessuna controversia amministrativa, contrattuale o politica può giustificare condotte intimidatorie o comportamenti idonei a ostacolare l’attività dei pubblici dipendenti e il regolare svolgimento delle procedure amministrative.La tutela del personale, il rispetto delle istituzioni, il principio di legalità e la salvaguardia del patrimonio pubblico costituiscono presupposti imprescindibili dell’azione amministrativa e devono rappresentare valori condivisi, al di là di ogni appartenenza politica. L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno a operare con fermezza, trasparenza e nel pieno rispetto della legalità, adottando ogni iniziativa necessaria alla tutela dei dipendenti comunali, alla salvaguardia dell’interesse pubblico e al ripristino delle condizioni di regolarità e sicurezza presso il cantiere scolastico”.

IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA MOSCHIANO: PRIMA MOSTRANO I MUSCOLI, POI FANNO RETORICA

Sulla vicenda e’ intervenuto anche il consigliere comunale Sabato Moschiano, che ha sottolineato come “La solidarietà, quella autentica, non ammette scorciatoie interessate. Un po’ farsesca l’uscita di oggi della maggioranza consiliare: non c’è nulla di nobile nell’aver mostrato i muscoli, prima, e riparato poi nella retorica di convenienza”. Ed ha spiegato anche il perché: ” Il personale del Comune è stato mandato allo sbaraglio per la commissione di un atto illegittimo, privato cioè della doverosa tutela, altro che solidarietà! Non si è mai visto agire una pubblica amministrazione facendo uso di una “tronchese”, in spregio alle norme sull’appalto e del buon senso; barattando per “ispezione” una pratica assolutamente incivile e provocatoria. Chi tutela l’impresa che pure si avvale di onesti lavoratori?”. E ha anche bacchettato sindaco e vicesindaco: “In consiglio comunale, sindaco e maggioranza potevano risparmiarsela: un tema tanto nobile andava preservato, e non ridotto a bagattella fumosa e di facciata. Proprio loro poi. Che calpestano il lavoro degli onesti per piegarli, fuori e dentro il municipio, alle logiche più retrive di sottomissione elettorale! Quanto manca ancora per mandarli a casa?”.