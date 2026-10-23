Lauro, Iovino sul caso del cantiere: non interessato ai processi ma a dare una scuola ai ragazzi

LAURO- Il consigliere comunale del Partito Democratico Umberto Iovino, ha voluto rappresentare in una nota le ragioni per cui nel corso del consiglio comunale celebrato questa mattina ha scelto di astenersi sulla delibera proposta dalla maggioranza: “Nel corso del consiglio comunale monotematico svoltosi questa mattina per discutere sulla sicurezza del personale del Comune in seguito ad uno specifico episodio avvenuto qualche giorno fa e ancora al vaglio degli organi competenti- scrive Iovino- sento la necessità di chiarire alla comunità di Lauro le ragioni della scelta di astensione motivata rispetto all’ordine del giorno da parte mia. Faccio un ragionamento politico, non competendo a noi svolgere processi”. Partendo da una considerazione sulla stessa modalità con la quale e’ avvenuto l’accesso al cantiere stesso: “In primis la vicenda rappresenta un atto di irresponsabilità istituzionale rispetto ad un sopralluogo, definito dallo stesso dirigente dell’Urbanistica, ingegnere Franzese, oggi in aula “inusuale”. Le azioni di un ente devono essere connotate da principi di legalità e ragionevolezza. Non ci sembra che in tale prospettiva possa collocarsi un sopralluogo unilaterale, su un cantiere già oggetto di una aspra diatriba legale tra impresa ed ente, sulla cui custodia ancora oggi non è stato chiarito nulla, fatto per cui, dunque, si deve ritenere che la custodia sia ancora in capo all’impresa, con conseguenti responsabilità di legge anche sugli accessi. Era proprio necessario procedere in quelle modalità? Per me no. Anche perché la circostanza che l’accesso sia avvenuto forzando l’ingresso del cantiere, con l’ausilio di una tronchese, non rappresenta sicuramente quel canone di sensibilità istituzionale e di correttezza che ispirano la pubblica amministrazione. Se questa scelta e le modalità sono frutto o conseguenza di un indirizzo politico, appare piuttosto paradossale che oggi veniamo chiamati a dare solidarietà e proteggere il personale quando i dipendenti vengono mandati allo sbaraglio con tali tipologie di sopralluogo”. Il consigliere comunale ha anche voluto ribadire che “resta ferma la condanna di ogni tipo di violenza verbale o fisica che essa sia, in linea di principio, anche perché sul caso specifico bisogna attendere quelle che saranno le determinazioni delle autorità competenti a cui è stata già devoluta la vicenda. Per questo l’ astensione di oggi è un atto politico perché ritengo che questo argomento non era proprio materia di consiglio comunale, che appare allo stato l’ulteriore conferma che si voglia solo distrarre la pubblica opinione dal problema vero: trovare una soluzione per dare una scuola dignitosa ai nostri ragazzi. Per questo mi sono speso da amministratore, fino a quando ne ho avuto la possibilità, su questo e non certo sulla necessità di dover fare processi o stare al fianco di una o dell’altra parte in causa sono impegnato”. Un obiettivo che va oltre le querelle di questi ultimi mesi: “Noi stiamo dalla parte degli alunni e dei bambini di Lauro che vogliono una scuola vera e nuova. Rispetto a questa mia preoccupazione resto piuttosto perplesso, visti i tempi stretti imposti per la realizzazione dell’opera, rispetto ad una eventuale revoca dell’appalto per procedere ad una nuova gara. Una scelta che rischia di compromettere la tempistica imposta dalla Regione Campania. Non tralasciando quelle che potrebbero essere le ripercussioni di eventuali contenziosi tra l’ente e l’impresa. Si rischia di esporre l’ente ad altri debiti finanziari”.