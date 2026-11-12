Lauro, il Comune scrive al Governo: la “Chiesa di Gesu’ e Maria” torni alla comunita’

LAURO- Il Comune sollecita la consegna della Chiesa di Gesu’ e Maria alla comunita’ di Lauro, dopo il completamento dei lavori. Una nuova richiesta indirizzata ad una serie di Ministeri. A partire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Interno, in particolare la Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, al Ministero della Cultura Unità di Missione per l’attuazione del PNRR e all’ Ufficio di Gabinetto del Ministro. Nota inviata anche al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata e per conoscenza alla Prefettura – di Avellino, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino. Il Comune ha chiesto, anzi sollecitato la riconsegna del bene dopo gli interventi realizzati con i fondi del Pnrr. L’immobile che è denominato “Chiesa Gesù e Maria”, e’ stato infatti interessato da un intervento di consolidamento, restauro e valorizzazione finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Intervento che sarebbe stato completato. Per questo motivo il Comune di Lauro, ha espresso l’ interesse istituzionale a rientrare nella piena disponibilità operativa del bene. A tale proposito era stata già inoltrata una nota lo scorso 28 settembre, quella in cui il Comune di Lauro ha formalmente richiesto la riconsegna dell’immobile e delle relative chiavi, manifestando la disponibilità a concordare le necessarie modalità operative. Ma non esiste un cronoprogramma per la riconsegna della struttura. Uno stato di incertezza che non consente la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio e impedisce al Comune di programmare iniziative culturali, manifestazioni pubbliche e attività di valorizzazione. Il Comune di Lauro ha anche sollecitato una valutazione sulla competenza della custodia, la vigilanza, la conservazione e la gestione operativa dell’immobile, anche al fine di evitare situazioni di incertezza in ordine alle relative responsabilità. Per questo motivo il Comune di Lauro ha sollecitato: “il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche competente, nella persona del Responsabile Unico del Progetto e degli ulteriori uffici interessati, a definire senza ulteriore ingiustificato ritardo le procedure necessarie alla riconsegna dell’immobile denominato “Chiesa Gesù e Maria”, con contestuale consegna delle chiavi e redazione di apposito verbale, ove sussistano i presupposti tecnici e giuridici”. Una richiesta a cui si e’ aggiunta anche quella di “conoscere lo stato aggiornato dell’intervento, con specificazione della data di ultimazione dei lavori, dell’avvenuta dismissione del cantiere e dello stato degli eventuali collaudi, verifiche e adempimenti conclusivi”. Ai Ministeri competenti: “Il Comune di Lauro ritiene pertanto non ulteriormente differibile un chiarimento definitivo sulla situazione dell’immobile e sulle modalità e tempistiche della sua riconsegna.In difetto di un riscontro adeguato nel termine sopra indicato, questa Amministrazione si riserva di valutare, nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dall’ordinamento, ogni ulteriore iniziativa amministrativa e istituzionale utile alla tutela degli interessi pubblici coinvolti, compresa la richiesta di accesso alla documentazione tecnico-amministrativa relativa alla conclusione dell’intervento e alla mancata riconsegna del bene”