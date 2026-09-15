Lauro, gli auguri per i diciotto anni di Maria Grazia: la vita ti riservi ciò che desideri

LAURO- “18 anni,in un battito di ciglia,da bambina curiosa e solare a donna, talentuosa e determinata..Che la vita ,ti riservi tutto ciò che desideri.Buon compleanno Maria Grazia.” Questi gli auguri per la neo diciottenne lauretana ,da parte degli zii Paola e Giovanni,unitamente al papà Clemente, alla mamma Rosalinda e al fratellone Giuseppe. .Un augurio da parte dei nonni,e di tutta la famiglia….