Una giornata di festa che entra di diritto nella storia d’Irpinia e dei record: oggi, 22 novembre 2026, Lucia Laura Sangenito, meglio nota come “Nonna Laurina”, compie 116 anni, confermandosi la persona più longeva d’Italia da un anno e mezzo ma non solo: ad oggi, è vicedecana in Europa mentre, a livello mondiale, è la terza persona più longeva.

Ebbene, nonna Laurina è nata nel 1910 e spegne oggi le sue 116 candeline circondata dall’amore incondizionato della sua grande famiglia. Una vita lunga oltre un secolo, intrecciata indissolubilmente con le radici irpine, in specie con la sua terra d’origine, Sturno. Quanta storia ha attraversato Laurina, due guerre mondiali, il boom economico, i profondi cambiamenti sociali susseguitisi, il drammatico terremoto del 1980 e, in ultimo, la pandemia da Covid-19.

Per celebrare questo traguardo storico relativo alla sua “concittadina più illustre”, oltre agli affetti familiari più cari, a portare da vicino l’abbraccio della città – come ormai da consuetudine – vi sarà l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Vito Di Leo. Il primo cittadino omaggerà Nonna Laurina con la pergamena augurale, un mazzo di fiori e la tradizionale torta comunale:

«È un orgoglio per la nostra comunità, un vero e proprio scrigno di ricordi e di valori. Una persona perbene, come del resto tutta la sua famiglia: ci auguriamo di tenerla tra noi ancora per tanto tempo», ha dichiarato il sindaco Vito Di Leo.

A nonna Laurina, custode fiera di una storia lunga – almeno fino ad oggi – 116 anni, vanno gli auguri di tutta la redazione di IrpiniaNews.