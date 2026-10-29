Laurea D’Anna, gli auguri alle neo dottoressa Livia per il brilante traguardo

Ha brillantemente conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria con voto 110/110 presso l’Università degli Studi di Salerno, Livia D’ Anna di Montemiletto. Alla Dottoressa Livia, gli auguri della mamma Laura , del papà Simone e della sorella Mariapia. Auguri dalla redazione di Irpinianews.
Redazione Irpinia
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