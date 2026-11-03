L’Asl Avellino promuove la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026

Offerta attiva e gratuita per anziani, fragili, donne in gravidanza, operatori a rischio e bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Per accedere alla vaccinazione rivolgersi al Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta oppure ai Centri Vaccinali dell’Asl e alle farmacie aderenti per gli over 60.

Vaccinare per proteggere sé stessi e chi ci è accanto. Entra nel vivo la campagna di vaccinazione antinfluenzale dell’Asl Avellino con l’obiettivo di ridurre l’impatto del virus influenzale sul territorio, limitare i ricoveri ospedalieri e prevenire l’insorgenza di gravi complicanze, salvaguardando in particolare la salute delle persone anziane, dei soggetti fragili e dei bambini.

La vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione sicuro ed efficace ed è offerta gratuitamente alle categorie a maggior rischio:

persone a partire dai 60 anni

donne in gravidanza e nel periodo post-partum

e nel periodo post-partum persone affette da patologie croniche (quali diabete, malattie cardiache o respiratorie).

(quali diabete, malattie cardiache o respiratorie). personale sanitario e operatori che svolgono servizi pubblici essenziali.

La campagna pone una particolare attenzione anche alla popolazione pediatrica: la vaccinazione è fortemente raccomandata e gratuita per tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni.

Oltre a proteggere i minori da forme severe di influenza, l’immunizzazione dei più piccoli riduce drasticamente la circolazione del virus in ambito scolastico e familiare, creando uno scudo protettivo indiretto anche per i nonni e i parenti più fragili.

I cittadini possono accedere alla vaccinazione in modo semplice e diretto, rivolgendosi al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, che rappresenta il punto di riferimento principale. Qualora il proprio medico non aderisca alla campagna, è possibile rivolgersi per i bambini ai Centri vaccinali pediatrici distrettuali e per gli adulti al Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl Avellino.

Per le persone a partire dai 60 anni è possibile accedere anche tramite le farmacie che hanno aderito alla Campagna Vaccinale Antinfluenzale.

L’Asl Avellino ricorda che sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale non significa soltanto proteggere la propria salute, ma compiere un atto di concreto senso civico e di responsabilità verso l’intera comunità, in particolare verso chi è più vulnerabile.