AVELLINO- L’Arma celebra la Virgo Fidelis, che come ha ricordato il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Angelo Zito “la nostra patrona, dichiarata tale con il titolo di Virgo Fidelis da Papa Pio XII nel 1949. Il titolo di Virgo Fidelis simboleggia proprio la fedeltà del carabiniere: così come per Maria rappresenta la fedeltà alla volontà di Dio, per il carabiniere simboleggia la fedeltà al giuramento prestato”. Una fedeltà storicamente rappresentata dalla commemorazione “del sacrificio dei Carabinieri a Culqualber nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando difesero il caposaldo strategico fino all’estremo sacrificio. Inoltre, oggi è la Giornata dell’Orfano, istituita nel 1996, con la quale ricordiamo, insieme all’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell’Arma (ONAOMAC), i nostri caduti, manifestando in modo concreto la nostra vicinanza e il nostro supporto alle loro famiglie”. Le istituzioni e la città si sono stette all’ Arma di Avellino, che ha celebrato nella Chiesa del Rosario questo evento, con una cerimonia presieduta dal vescovo Arturo Aiello. Presenti le massime autorità provinciali, a partire dal prefetto Franca Fico, il presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena, il Procuratore della Repubblica facente funzioni Francesco Raffaele, il sindaco di Avellino Nello Pizza, il presidente della Provincia Fausto Picone, i vertici delle forze dell’ordine provinciali. Presenti i Comandanti delle sette Compagnie dell’Arma in Irpinia e numerosi comandanti di Stazione da tutta l’Irpinia. La lettura della preghiera del carabiniere affidata al comandante della Compagnia di Avellino, il capitano Alessandro De Palma.

LA MOSTRA SULL”ARMA IN IRPINIA DAL BRIGANTAGGIO AL SISMA DEL 1980: I CARABINIERI E L’IRPINIA

Al termine della cerimonia nella Chiesa del Rosario e’ stata inaugurata alla presenza del prefetto Franca Fico e delle autorità la mostra allestita presso l’Archivio di Stato dal titolo “L’ Arma in Irpinia: dal Brigantaggio al Sisma del 1980″. Con documenti dal 1861 fino al sisma dell’Ottanta di cui proprio in questi giorni ricorre l’anniversario. A tale proposito a margine della cerimonia il colonnello Angelo Zito ha voluto ringraziare ” per questo il direttore dell’Archivio di Stato di Avellino, il dottor Lorenzo Terzi. Questa mattina inaugureremo una mostra storica basata su documenti ritrovati dall’Archivio di Stato, intitolata “L’Irpinia e i Carabinieri”*, che si svilupperà su tre temi: La diffusione delle caserme dei Carabinieri nella provincia di Avellino dopo l’Unità d’Italia;Il contributo dei Carabinieri irpini alla Guerra di Liberazione e alla lotta al brigantaggio; L’ultimo tema, più vicino a noi, riguardante i Carabinieri e il terremoto del 1980”. Testi e reperti di notevole interesse storico, quelli che saranno anche visitati dalle scuole fino al prossimo gennaio.