A Lapio “Letture da brivido ma piene di sorrisi”

Gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria di Lapio, dell’I.C. “A. Di Meo” di Volturara Irpina, si sono immersi in un’avventura extrascolastica davvero speciale. Attraverso una serie di letture animate e coinvolgenti, i ragazzi sono stati guidati in un percorso emozionante che ha fatto tornare tutti un po’ bambini, tra suspense, meraviglia e grandi risate. Perché la lezione più importante che si portano a casa è proprio questa: alcune paure si possono imparare a superarle semplicemente con un sorriso!

“Un grazie di cuore a tutti i partecipanti per l’entusiasmo travolgente e la voglia di mettersi in gioco. Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica, la dott.ssa Emilia Di Blasi, sempre pronta ad accogliere progetti formativi, e ai Sindaci di Lapio e San Mango sul Calore che, grazie all’organizzazione del trasporto straordinario, hanno permesso a tutti di vivere appieno questa opportunità. Ad maiora!” fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa.