L’addio all’ispettore della Digos Villani: l’Irpinia piange un poliziotto capace e un uomo buono

ROCCA SAN FELICE – Un lungo applauso quando la bara avvolta dal tricolore, seguita dai suoi colleghi della Digos ha lasciato la Chiesa Madre di Rocca San Felice, dopo l’omaggio del picchetto d’Onore e di tutte le istituzioni provinciali. L’ultimo saluto della sua Rocca San Felice e dell’Irpinia all’ispettore Antonio Villani deceduto tragicamente nel pomeriggio di domenica scorsa a Cesena, dov’era in servizio di ordine pubblico con altro personale della Digos della Questura di Avellino in occasione dall’incontro di calcio “Cesena- Avellino’ ha lasciato la testimonianza di quanto Villani fosse stimato nella sua famiglia, quella della Polizia e tra le istituzioni provinciali e non solo. Ai funerali erano presenti il Prefetto Armando Forgione, Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Umane, in rappresentanza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, il Prefetto di Avellino Franca Fico, il Sindaco di Avellino Nello Pizza, il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione Lucio Pifferi, il Questore di Avellino Pasquale Picone, il Sindaco di Rocca San Felice Guido Cipriano, il Procuratore facente funzioni della Repubblica di Avellino Francesco Raffaele, il presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena e i vertici delle forze dell’ordine provinciali.

Il rito è stato officiato dall’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, monsignore Pasquale Cascio. Nella sua omelia, il vescovo ha voluto ricordare come con la fede e con il suo lavoro Antonio era “un uomo di riconciliazione e di pace nella societa’”. “Un poliziotto capace, profondamente innamorato del suo lavoro. Sempre disponibile per tutto e con tutti, pronto a spendersi per i colleghi e soprattutto a fianco della gente, come recita il nostro motto, il motto della polizia di Stato”. Sono le parole commosse con cui il questore Pasquale Picone ha ricordato nella Chiesa Madre di Rocca San Felice l’ispettore Antonio Villani: “un vero esempio per tutti” aggiungendo che “la sua storia è quella di tanti componenti della Polizia di Stato che con convinzione e coraggio iniziano la carriera ….oltre alla naturale propensione alla professione e al sacrificio che fanno subito e ancora adesso un punto di riferimento. Proprio questa sua crescente professionalità, comporta alla Digos di Avellino, dopo un breve tempo diventa un elemento di grande affidabilità in unfficio delicato. “Aveva l’intuito del poliziotto” ha continuato il questore : “Era esperto, espertissimo all’ordine pubblico e chi svolge questo particolare e delicato tipo di attività, lo fa sempre a garanzia dello Stato democratico e delle libertà fondamentali di ogni persona. Oggi siamo qui a Rocca San Felice il paese dove Antonio viveva, un paese che amava visceralmente e dal quale e del quale parlava sempre ai colleghi con la luce nel cuore. Siamo a piangere un poliziotto capace e uomo buono. Il suo esempio, la sua professionalità, la sua dedizione per gli altri, oltre alla divisa che indossava con orgoglio, ma soprattutto il suo sorriso di uomo buono resteranno in noi tutti. E la Polizia di Stato, che è una grande famiglia abbraccia con immenso affetto la signora Anna Maria e con l’assicurazione che non sarete lasciate sole”. “Per me perdere Tonino è stato perdere un pezzo di vita” ha spiegato il sindaco di Rocca San Felice Cipriano: “il miglior modo per ricordare Tonino e’ ricordare la bussola che ha animato tutta la sua vita: il senso del dovere..ha vissuto il suo lavoro come una missione”. Il primo cittadino ha messo in evidenza quella che e’ la perdita per la sua comunità e per quella della Polizia di Stato: “La Polizia di Stato perde un uomo integerrimo e un professionista stimato, ma Rocca San Felice perde molto di più: un pilastro della società, sempre pronto a tendere la mano, sempre generoso. La massiccia presenza di tutta la cittadinanza ne è la testimonianza. A nome mio e di ogni cittadino di San Felice stringo in un abbraccio immenso la moglie Annamaria e le figlie Silvia e Alessandra. Il sacrificio di Tonino rimarrà scolpito nella memoria storica di questo comune. Non dimenticheremo il suo esempio e il suo tratto umano. Buon viaggio Tonino, amico mio. Rocca San Felive non ti dimenticherà mai”. Il prefetto Franca Fico ha ricordato come quello dell’ultimo saluto e’ uno dei “Momenti nei quali le parole sembrano non bastare. Antonio ha perso la vita impegnato nella scorta svolgendo il proprio compito con dedizione. Anche noi lo conoscevamo bene, era spesso presente e conosciuto ed era stimato non solo dai colleghi della Prefettura di Avellino ma anche dal Ministero. La sua scomparsa richiama il senso più alto del servizio. C’era e c’era per la sicurezza degli altri. Non avrebbe immaginato che la sua scomparsa avrebbe suscitato questo bisogno di esserci intorno a lui. Si può lasciare il segno senza fare rumore, senza cercare visibilità ma diventare importante per tutti e ognuno di noi. In lui il professionista e l’ uomo non erano separati. Nessuna parola può colmare questa dolorosa perdita, assicurandovi che Antonio non sarà mai dimenticato”. Aerre