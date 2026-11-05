Laceno d’Oro, giuria popolare e staff volontari: via alle call dell’edizione 2026

Torna il Laceno d’Oro International Film Festival – in programma ad Avellino dal 5 al 13 dicembre – e, come ormai da tempo, tornano le possibilità di essere coinvolti attivamente nella manifestazione.

È infatti aperta la call per entrare a far parte della Giuria Pop – la giuria popolare – chiamata a valutare i film in concorso in due sezioni: quella dei lungometraggi “Laceno d’Oro 51” e quella delle opere ambientate o prodotte nella nostra regione “Spazio Campania”. La votazione dei giurati porterà all’assegnazione dei corrispondenti premi del pubblico, il primo dei quali dedicato alla memoria di Franca Troisi.

Per iscriversi, la procedura è facilissima: per chi abbia dai 16 anni in su, basta compilare il form presente sul sito lacenodoro.it e partecipare agli appuntamenti in programma appena verrà reso noto il calendario.

Dopo aver seguito le proiezioni delle opere, i giurati esprimeranno le proprie preferenze; i risultati verranno poi raccolti dallo staff e annunciati durante la serata conclusiva.

Ma se a qualcuno non basta soltanto guardare, perché ha voglia di capire come funziona la complessa macchina organizzativa di un festival dall’interno, è attiva anche la chiamata per entrare nel team come volontari. Studenti e studentesse di cinema, marketing, comunicazione e discipline dello spettacolo, ma anche chiunque desideri confrontarsi con il mondo dell’event management e delle produzioni culturali, possono inviare una mail all’indirizzo segreteria@lacenodoro.it con oggetto “Candidatura volontari” e i propri dati e recapiti entro il 27 novembre.

Non è richiesta esperienza pregressa ma soltanto la disponibilità nei giorni della manifestazione e la maggiore età.

I volontari selezionati saranno coinvolti in diverse aree operative – dall’accoglienza alla logistica, dalla comunicazione alla moderazione degli incontri. Per gli studenti universitari, inoltre, è possibile attivare convenzioni con gli atenei di provenienza per il riconoscimento dei crediti formativi legati ai tirocini curriculari o obbligatori.

Davanti al grande schermo o dietro le quinte: costruiamo insieme il cinema che riflette.

Il Laceno d’Oro International Film Festival è realizzato con il contributo ex L.R. 30/2016 della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Avellino e della Provincia di Avellino.

In collaborazione con Sentieri Selvaggi, Eikon, CFCC, Afic.