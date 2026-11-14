Lacedonia, al via la XV Stagione Teatrale: Riccardo Scamarcio inaugura il cartellone

LACEDONIA (AV) – Si alza il sipario sulla XV Stagione Teatrale del Teatro Comunale di Lacedonia. Un nuovo percorso culturale che prenderà il via sabato 14 novembre 2026, con uno dei volti più apprezzati del cinema italiano, Riccardo Scamarcio, protagonista dello spettacolo “Racconti di Cinema”. Un appuntamento che inaugura una stagione ricca di proposte artistiche, capace di intrecciare linguaggi espressivi differenti e di offrire al pubblico occasioni di intrattenimento, approfondimento e riflessione. Ad accompagnare Scamarcio sul palcoscenico saranno Sharon Ritucci, Federica D’Antonino, Veaceslav Quadrini Ceaicovschi e Leonardo Quadrini, per una serata dedicata al fascino della settima arte e alla forza delle storie raccontate attraverso il cinema.

Dieci gli spettacoli in abbonamento, con un cartellone che vedrà alternarsi sul palco del Teatro Comunale alcuni dei nomi più conosciuti e apprezzati del panorama artistico nazionale. Dopo l’apertura affidata a Scamarcio, sabato 28 novembre 2026 sarà la volta di Paolo Caiazzo e Antonello Costa con “Un ponte per due”; spazio poi a Erri De Luca con “L’età sperimentale”, spettacolo fuori abbonamento in programma per Sabato 5 Dicembre; mentre sabato 26 dicembre il pubblico potrà assistere a “Ho visto Maradona”, con Peppe Iodice e Francesco Mastrandrea. Il nuovo anno si aprirà sabato 9 gennaio 2027 con Justine Mattera e Pierluigi Iorio, protagonisti di “Un ragazzo di campagna”. Seguirà, sabato 23 gennaio, Sergio Rubini con “Ristrutturazione”.

Spazio anche alla musica e all’intrattenimento con Gigi e Ross e l’Orchestra Jazz, in scena sabato 6 febbraio con “Bombask!”. Tra gli appuntamenti più attesi figura quello di sabato 20 febbraio, quando il Teatro Comunale accoglierà Ornella Muti, autentica icona del cinema italiano e protagonista di una carriera artistica di prestigio internazionale. L’attrice, al centro dell’attenzione televisiva anche per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, porterà in scena “L’invisibile che c’è”, in un appuntamento che si preannuncia tra i più attesi della stagione.

Sabato 6 marzo sarà invece la volta dello scrittore Maurizio de Giovanni, protagonista de “Il commissario Ricciardi”, un appuntamento che porterà sul palcoscenico uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea. La stagione proseguirà sabato 20 marzo con “Il Sindaco Pescatore”, interpretato da Ettore Bassi, con la regia di Enrico Maria Lamanna e la drammaturgia di Edoardo Erba, tratta dal libro di Dario Vassallo e dalle testimonianze di chi ha conosciuto Angelo Vassallo. Lo spettacolo ripercorre la storia del sindaco di Pollica, assassinato il 5 settembre 2010, divenuto simbolo di legalità, coraggio e impegno civile. Una rappresentazione che unisce il valore artistico del teatro alla necessità di custodire la memoria di chi ha dedicato la propria vita alla difesa del territorio e delle istituzioni.

A chiudere i dieci appuntamenti in abbonamento sarà Morgan, atteso sabato 17 aprile 2027 con “Il Classico”. L’artista, all’anagrafe Marco Castoldi, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la storia della musica, da Bach a Beethoven, da Vivaldi a De André, passando per Gaber, Schubert, Bindi e i Bluvertigo. Un percorso originale che supera le distinzioni tra musica colta e popolare, esplorando il significato stesso di classico e il valore senza tempo delle grandi composizioni.

La XV Stagione Teatrale conferma così la volontà di proporre un’offerta culturale diversificata, capace di coinvolgere pubblici differenti e di valorizzare il Teatro come luogo di incontro, partecipazione e crescita collettiva.

Per Lacedonia, il teatro rappresenta infatti non soltanto uno spazio dedicato allo spettacolo, ma anche un importante presidio culturale e un elemento di attrattività per l’intero territorio, in grado di richiamare spettatori dai comuni limitrofi e dalle altre realtà della provincia. La nuova stagione si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale che punta a rafforzare il ruolo di Lacedonia nel panorama artistico dell’Irpinia, attraverso appuntamenti di qualità e la presenza di protagonisti della scena nazionale.