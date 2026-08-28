La vicesindaca (M5s) sulla maxi-pulizia di Piazza Libertà: “Più decoro, più cura, più attenzione per Avellino”

Avellino – Piazza Libertà è protagonista, a partire da oggi, di un intervento straordinario di pulizia e decoro, pensato per restituire rapidamente al salotto buono cittadino la qualità e la piena fruibilità che merita dopo i giorni di grande affluenza.

L’azione è stata attivata dalla vicesindaca Anna D’Aliasi (M5s) su richiesta dell’assessore alla Cultura Luca Cipriano. A scendere in campo è la società GRANDE S.r.l., che ha avviato un lavoro di “fino” sulla pavimentazione della piazza. Non si tratta di una semplice spazzata, ma di un intervento profondo che combina lavoro interamente manuale e l’utilizzo di canal jet ad alta pressione, necessari per rimuovere in modo efficace lo sporco e i residui accumulati durante le giornate dei grandi eventi. L’iniziativa, che proseguirà anche nei prossimi giorni, risponde a una precisa filosofia amministrativa: “Organizzare grandi eventi significa anche assumersi la responsabilità di restituire gli spazi alla città puliti, ordinati e decorosi”, sottolinea la vicesindaca D’Aliasi. Un messaggio chiaro che punta a cambiare il passo nella gestione degli spazi pubblici: “La cura del territorio non si ferma quando finiscono gli eventi. Continua ogni giorno, attraverso interventi concreti e tempestivi”. Per l’Amministrazione, Piazza della Libertà resta il cuore pulsante della città e come tale va tutelato: “Merita di essere vissuta, rispettata e valorizzata”, conclude D’Aliasi, riassumendo la mission di questa e delle future iniziative in tre parole d’ordine: “Più decoro. Più cura. Più attenzione per Avellino”.