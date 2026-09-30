La tragedia di mamma e bimbo morti, il papa’ : lottero’ perché sia fatta giustizia

FORINO- “Lotterò per te è per nostro figlio. Perché giustizia sia fatta. Vi amo amori miei”. Sono le parole con cui il compagno di Giovanna Lo Chiatto, la trentaduenne infermiera di Forino deceduta a causa di un malore insieme al bimbo che portava in grembo, ha commentato la notizia della tragedia sulla sua pagina social del quotidiano “Il Mattino” . Leonardo Magliano e’ passato in pochi minuti dell’attesa di un bimbo che sarebbe nato, secondo i calcoli, nei primi giorni di ottobre, quello che gli avrebbe dato la sua amata Giovanna, a perdere entrambi. Un dolore immenso, il mondo che avevi sognato, i tuoi amori piu’ grandi che non ci sono piu’, in pochi minuti crolla tutto. Quello che e’ accaduto stamattina a Mercogliano. Il malore, l’ arrivo dei soccorsi e la tragedia consumata gia’: mamma e bimbo che portava in grembo da quasi nove mesi non ce l’hanno fatta. Le parole di Leonardo indicano anche che ci sarà una richiesta di verità affidata all’autorità giudiziaria, alla Procura di Avellino. Molto probabile che nelle prossime ore venga formalizzata una denuncia. Anche perche’ la salma della trentaduenne e’ a disposizione della Procura di Avellino, che nelle prossime ore dovrà decidere sulla possibilità di affidare ad un esame medico legale la salma della trentaduenne Giovanna. Un accertamento che, dopo le parole del suo compagno, sarà sollecitato anche dai familiari. Ci sono responsabilita’ se qualcosa non è andato come doveva? Saranno gli investigatori a doverlo accertare. Intanto le comunità di Mercogliano e Forino sono sotto choc per quello che e’ avvenuto.