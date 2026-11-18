Tutto da scoprire l’appuntamento di giovedì 19 novembre, alle ore 16:30, presso l’Archivio di Stato di Avellino, per i Giovedì di Lettura a cura del Direttore Lorenzo Terzi. Si parlerà del primo libro di Maria Cafasso, autrice del romanzo “Nella Valle dell’Oro Strisciante”.

C’era una seta che vestiva le donne di tutta Italia. Nasceva qui, in Irpinia, dalle mani delle contadine di Starza e Piantedosi, che custodivano i bachi come figli. Poi arrivarono i banchieri di Firenze. La portarono via. La vendettero. E a loro restò solo la fatica. Un nonno racconta questa ferita al nipote, un ragazzo prigioniero dello smartphone, divorato dal tempo. Lo sfida: non subirlo. Diventane padrone. Il nipote accetta. Si trasforma. Smette di guardare. Inizia a osservare. E scopre che quei luoghi non sono fango e terra. Sono memoria viva. Sono oro. È amore per l’Irpinia. Per le origini. Per l’altro. Per la famiglia. È la memoria che diventa responsabilità. Perché la storia non è solo quella dei centurioni. È anche la storia minore, quella che ci scorre davanti ogni giorno e che abbiamo smesso di vedere. Un libro che non giudica. Che invita a fermarsi. A sentire. Perché nulla va mai dimenticato.

Interverranno: Lorenzo Terzi, Direttore dell’Archivio di Stato di Avellino; Paolo Mascilli Migliorini, Architetto, gia’ Direttore del Palazzo Reale di Napoli; Annunziata De Angelis, Educatrice presso il Convitto Pietro Colletta di Avellino e Adele Galdo, Psicologa.

Intermezzi musicali a cura della Prof.ssa Annarita Cillo.

Libro Edito dalla Casa Editrice Arturo Bascietta.