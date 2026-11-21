AVELLINO- È stata inaugurata oggi, presso l’Archivio di Stato di Avellino, la mostra storico-documentaria dedicata alla presenza e all’attività dell’Arma dei Carabinieri in Irpinia. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e alle scolaresche, nasce con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica del territorio e ripercorrere il profondo legame che da sempre unisce l’Arma alle comunità irpine. L’esposizione resterà aperta anche nei prossimi giorni. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso tre distinti nuclei tematici, che consentono di ripercorrere alcune delle principali tappe della storia dell’Istituzione in Irpinia. La prima sezione è dedicata all’istituzione delle Stazioni Carabinieri in Irpinia tra il 1800 e la fine del XIX secolo, documentando la progressiva presenza capillare dei presidi dell’Arma sul territorio e il loro ruolo quale riferimento per le comunità locali e presidio di legalità sin dall’epoca post-unitaria. Un secondo percorso approfondisce il contributo dei Carabinieri irpini alla Resistenza, attraverso documenti e testimonianze che ricordano il valore e il sacrificio dei militari dell’Arma originari della provincia di Avellino durante il secondo conflitto mondiale e nelle successive fasi della guerra di Liberazione. La terza sezione è invece dedicata al tema “I Carabinieri e il terremoto del 1980”, con una selezione di documentazione e immagini che ripercorrono l’attività svolta dai reparti dell’Arma nelle ore immediatamente successive al sisma del 23 novembre 1980 e nei mesi seguenti, attraverso interventi di soccorso, assistenza alle popolazioni colpite e vigilanza del territorio. La mostra rappresenta, quindi, un’occasione per conoscere, attraverso le fonti documentarie, una parte significativa della storia dell’Arma in Irpinia e il costante impegno dei Carabinieri al servizio delle comunità, anche nei momenti più difficili vissuti dal territorio. L’inaugurazione, coincidente con la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, assume inoltre un particolare significato, ponendo al centro della ricorrenza il patrimonio di valori, memoria e servizio che lega l’Istituzione alla provincia di Avellino.

