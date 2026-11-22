La Scandone Avellino rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria in trasferta. Al Pala Tagliate, nella decima giornata del campionato di Serie B Nazionale, i biancoverdi cedono 70-65 al Basketball Club Lucca, pagando il blackout in apertura dell’ultimo periodo, una gestione poco lucida dei possessi decisivi e un alto numero di palle perse. Dopo aver ribaltato l’inerzia con un terzo quarto di grande intensità, la squadra di coach Ciro Dell’Imperio subisce il ritorno dei toscani, trascinati dai 19 punti di Dubois. Avellino resta a 8 punti, mentre Lucca sale a quota 6.

Ancora priva di Jackson e Vecerina e con Chaves ancora indisponibile, la Scandone trova i principali riferimenti in Frattoni, autore di 19 punti con 7/9 da due, e Verazzo, in doppia doppia con 17 punti e 10 rimbalzi. Doppia cifra a rimbalzo anche per Vedovato, che aggiunge 9 punti, mentre Farias cattura 9 palloni sotto i tabelloni. La superiorità nel confronto a rimbalzo, chiuso 49-32 con 15 offensivi, non compensa però le 19 palle perse e il 3/21 dall’arco. I biancoverdi tirano con il 58,8%

da due e chiudono con 16/22 ai liberi.

L’avvio vede entrambe le squadre cercare soluzioni interne: Vedovato e Trentin sono serviti nel migliore dei modi da Frattoni e Dubois. Lucca sfrutta alcuni vantaggi in post basso e attacca il ferro con continuità, costringendo Dell’Imperio al primo timeout. Avellino resta in scia grazie a Frattoni e alla presenza di Donda nel pitturato, prima della penetrazione di Savoldelli che sulla sirena ristabilisce la parità: 18-18.

Nel secondo periodo i liberi di Verazzo e una giocata di Donda portano avanti gli irpini, ma le palle perse interrompono la fluidità offensiva. Pittana e Dubois alimentano la risposta lucchese, poi una tripla di Trentin vale il +5 dei padroni di casa. Frattoni si assume responsabilità e guida un controparziale di 6-0, mantenendo la gara aperta. All’intervallo Lucca conduce 35-32, con la Scandone già a quota dieci palloni persi.

La ripresa si apre con nuove difficoltà realizzative per Avellino. Balducci e Simonetti trovano spazi contro la zona biancoverde, mentre Barsanti colpisce dalla distanza per il +8. Nel momento più complicato arriva la reazione dei lupi: Verazzo firma sette punti consecutivi e, insieme a Stefanini, costruisce un 13-0 sostenuto da una difesa più aggressiva ed efficace. Lucca perde continuità e la Scandone chiude il terzo quarto avanti 44-49.

Il vantaggio viene però cancellato in apertura dell’ultima frazione. Cortellino e Dubois guidano la risposta toscana, mentre l’attacco irpino si inceppa e concede nuove opportunità agli avversari.

Lucca restituisce il 13-0, riprende il comando e trova nelle conclusioni perimetrali di Dubois la risorsa decisiva. La Scandone prova a ricucire con Frattoni, Maresca e Savoldelli, tornando più volte a un solo possesso di distanza, ma non completa l’aggancio. I liberi conclusivi di Barsanti fissano il 70-65.

I biancoverdi torneranno in campo domenica 29 novembre alle ore 18, al PalaDelMauro contro San Severo.