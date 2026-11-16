La Scandone rialza la testa: Latina ko 76-56, prova di forza dei lupi al Del Mauro

La Scandone Avellino ritrova il successo superando la Benacquista Assicurazioni Latina 76-56 nella nona giornata del campionato di Serie B Nazionale. Nonostante le assenze di Jackson e Vecerina, la squadra di coach Ciro Dell’Imperio firma una prestazione di grande solidità, costruendo il successo nei due quarti centrali, chiusi con un complessivo 41-17, e sale a quota 8 punti in classifica. Verazzo guida l’attacco biancoverde con 19 punti, seguito da Maresca con 15 e Savoldelli con 10, senza errori al tiro. La Scandone chiude con il 60,6% da due (20/33), il 41,2% dall’arco (7/17) e 15/19 ai liberi, distribuendo 15 assist e catturando 36 rimbalzi. A Latina non bastano i 23 punti di Nwohuocha. L’avvio propone subito il confronto sotto canestro tra Vedovato e Nwohuocha. Avellino trova buone soluzioni attraverso la circolazione di palla, ma gli ospiti rispondono con le triple di Donadio e Pastore. Maresca replica dalla distanza e i lupi chiudono il primo periodo avanti 21-18. La svolta arriva nella seconda frazione. La pressione difensiva biancoverde limita le linee di passaggio e toglie fluidità alla manovra pontina, mentre Verazzo attacca con efficacia e Donda garantisce presenza nel pitturato. La Scandone prende il controllo dei possessi e va all’intervallo sul 41-26, concedendo appena otto punti nel quarto. Alla ripresa i padroni di casa mantengono alta l’applicazione difensiva e allargano ulteriormente il divario. Maresca e Verazzo alimentano la produzione offensiva, poi una tripla di Savoldelli porta il vantaggio a 27 lunghezze: al trentesimo il punteggio è 62-35. Nell’ultimo periodo Avellino tocca il +29 e gestisce il margine. Latina riduce il passivo senza riaprire la gara, mentre Dell’Imperio concede spazio anche ad Antonio e Costantino Carullo. La sirena certifica il 76-56 e una vittoria costruita sull’equilibrio tra efficacia offensiva e tenuta difensiva. Queste le dichiarazioni di coach Dell’imperio al termine della gara: “ Abbiamo disputato una grane prova e faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi. Non dobbiamo lasciarci condizionare dai risultati, svalutandoci dopo una sconfitta o esaltandoci dopo una vittoria. Dobbiamo trovare continuità: lo dobbiamo prima di tutto a noi stessi e al lavoro che svolgiamo ogni giorno». Sulla prestazione di Armando Verazzo e sulla leadership di Fabio Stefanini: «Armando sa incidere in entrambe le metà campo. Quando riesce a esprimersi con continuità, dimostra tutto il suo valore. Quest’anno gli chiediamo di interpretare un ruolo diverso rispetto al passato: è un percorso che richiede tempo, ma sta diventando il giocatore di cui questa squadra ha bisogno, capace anche di trascinare i compagni. Voglio sottolineare anche il contributo di Fabio Stefanini, che da diverse partite sta esercitando una leadership importante, assumendosi pienamente le responsabilità del capitano. Tutto il gruppo sta crescendo: ora dobbiamo dimostrare anche in trasferta la solidità e la personalità viste stasera. È questo il prossimo passo da compiere”.

La Scandone tornerà in campo domenica 22 novembre alle ore 18, in trasferta contro il Basket Club Lucca.