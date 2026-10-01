La Scandone riabbraccia Marques Green: un glorioso ritorno ad Avellino

Ci sono ritorni che non sono semplicemente ritorni. Sono storie che riprendono il filo da dove si erano interrotte, emozioni che tornano a vivere e legami che il tempo non è riuscito a spezzare. La Scandone Avellino è lieta di annunciare il ritorno di Marques Green, che entra a far parte del club nel ruolo di Advisor.

Una figura che rappresenta molto più di un professionista: Marques Green è parte della storia e dell’identità della Scandone. Il suo ritorno ad Avellino segna un nuovo capitolo di un rapporto costruito nel tempo, fatto di passione, appartenenza e profondo legame con la città e con i suoi tifosi. Nel suo nuovo incarico, Green metterà la propria esperienza e le proprie competenze al servizio della società, affiancando il club nelle attività di indirizzo e sviluppo e contribuendo alla costruzione del futuro della Scandone. Il suo ritorno rappresenta un ponte tra passato e futuro: la memoria di ciò che è stato e l’ambizione di ciò che ancora deve essere costruito. La Scandone riabbraccia così uno dei suoi protagonisti. Bentornato a casa, Marques.