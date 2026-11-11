La Scandone a caccia del primo colpo esterno: trasferta infrasettimanale sul parquet di Piombino

Non c’è tempo per fermarsi a festeggiare. La Scandone Avellino si prepara a tornare immediatamente in campo per il turno infrasettimanale di Serie B Nazionale. Mercoledì 11 novembre, alle ore 21, i biancoverdi saranno impegnati in trasferta sul parquet della Solbat Golfo Piombino, in una sfida che mette in palio punti importanti per il prosieguo del campionato.

La formazione irpina arriva all’appuntamento con rinnovato entusiasmo dopo la vittoria interna conquistata contro Roseto, un successo prezioso per il morale e per il percorso di crescita del gruppo. L’obiettivo è dare seguito alla prestazione del Del Mauro, provando a trovare quella continuità di risultati necessaria per risalire la classifica e, soprattutto, conquistare la prima affermazione stagionale lontano dalle mura amiche.

Di fronte ci sarà un Basket Golfo Piombino che occupa attualmente quota quattro punti in classifica, frutto di due vittorie e quattro sconfitte. La formazione toscana è reduce dal successo casalingo contro la Consultinvest Loreto Pesaro, superata con il punteggio di 75-64, una vittoria che ha permesso ai gialloblù di interrompere una serie negativa e ritrovare fiducia.

La formazione toscana si presenta ai nastri di partenza della stagione 2026/27 con un gruppo profondamente rinnovato e affidato alla guida tecnica di Iacopo Venucci, alla sua prima esperienza da capo allenatore in Serie B Nazionale. Il nuovo progetto tecnico punta su una pallacanestro dinamica, aggressiva e moderna, con l’intenzione di sfruttare tutto il campo e valorizzare la fisicità e la versatilità degli interpreti a disposizione.

Tra i protagonisti del roster spicca innanzitutto Nik Raivio, autentico punto di riferimento della squadra. L’ala americana, classe 1986, rappresenta uno dei giocatori più esperti e completi della categoria. Confermato dopo un’eccellente stagione, nella quale ha viaggiato vicino ai 17 punti di media, Raivio garantisce leadership, capacità realizzative, presenza a rimbalzo e una notevole intelligenza cestistica. Anche in questa stagione si conferma il principale terminale offensivo dei toscani. Grande attenzione merita anche Marco Menconi, play/guardia classe 2002, protagonista di una crescita importante negli ultimi anni. Dopo essersi messo in evidenza con la maglia dell’Etrusca San Miniato, conquistando il riconoscimento di MVP e miglior realizzatore della Serie B Interregionale, il giovane esterno sta confermando le proprie qualità anche nella nuova categoria. Dotato di rapidità, buone mani e capacità di attaccare l’uomo nell’uno contro uno, rappresenta una delle principali soluzioni offensive del roster gialloblù. Un altro elemento da tenere sotto osservazione è Niccolò Moffa, ala riminese di 200 centimetri, arrivato a Piombino per aggiungere atletismo, esplosività e versatilità. Giocatore capace di attaccare il ferro, colpire dalla media e dalla lunga distanza e garantire intensità anche nella metà campo difensiva, può ricoprire più ruoli sul perimetro e rappresentare una risorsa preziosa negli equilibri tattici di Venucci. A dirigere le operazioni in cabina di regia c’è Davide Meluzzi, playmaker di esperienza maturata tra Serie B e Serie A2. Rapido, dotato di ottime capacità di lettura e di una buona vena realizzativa, è un giocatore in grado di costruire gioco per i compagni ma anche di crearsi autonomamente soluzioni offensive. Nel successo contro Loreto Pesaro ha messo a referto 15 punti, confermando il proprio peso nell’economia della squadra. Sotto canestro, attenzione anche a Fatih Mehmedoviq, lungo che abbina fisicità e capacità di incidere vicino al ferro, mentre Tommaso Gatto, ala forte di 205 centimetri, porta esperienza, tecnica e versatilità nel reparto dei lunghi.

Per la Scandone si prospetta dunque un impegno insidioso contro una formazione che, pur avendo attraversato qualche difficoltà in questo avvio di stagione, dispone di individualità importanti e di diverse soluzioni offensive. I lupi saranno chiamati a riproporre intensità difensiva, solidità e spirito di squadra, cercando di limitare i principali riferimenti offensivi avversari e gestire con lucidità i momenti della partita. La vittoria contro Roseto ha restituito fiducia al gruppo, ma adesso servirà un ulteriore passo in avanti per riuscire a invertire il rendimento esterno.