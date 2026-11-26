Al termine della giornata del 25 novembre, ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Avellino si illumina di arancione, aderendo simbolicamente alla campagna internazionale di sensibilizzazione e richiamando l’attenzione sull’importanza di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere. L’edificio di via Palatucci si è tinto di arancione per ribadire il valore della prevenzione, della consapevolezza e dell’impegno collettivo nella promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla parità. Un messaggio che si affianca alle iniziative promosse nell’ambito della decima edizione della campagna permanente della Polizia di Stato «…Questo non è amore», curata dalla Direzione Centrale Anticrimine.

L’evento centrale delle iniziative organizzate in provincia è stato «LEgami. Libere di essere», svoltosi presso il Multisala Multiplex di Mercogliano e rivolto agli studenti delle classi quinte degli istituti secondari di secondo grado del territorio. In tale occasione, la Questura di Avellino ha messo a disposizione dei partecipanti, sia in formato cartaceo sia digitale, un opuscolo informativo della campagna «…Questo non è amore». La pubblicazione offre una guida accessibile alle disposizioni normative a tutela delle vittime, alle misure di prevenzione, tra cui l’Ammonimento del Questore, strumento di prevenzione volto a scongiurare il ripetersi di condotte violente, per il quale nel corso del 2026 sono stati notificati nr. 92 provvedimenti nei confronti degli autori di atti di violenza, di cui n. 83 per violenza domestica, ex art. 3 D.L. 93/2013 e n. 9 per atti persecutori, ex art.8 D.L. 11/2009. L’opuscolo illustra, inoltre, gli strumenti di sostegno economico previsti dall’ordinamento, nonché i diritti e le facoltà riconosciuti alle donne che subiscono violenza

L’appuntamento, ormai consolidato, è il risultato di una proficua collaborazione istituzionale tra la Prefettura di Avellino, l’Ufficio Scolastico Provinciale, le Forze di Polizia e gli Enti locali. La Questura ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa insieme al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, al Conservatorio «Domenico Cimarosa» e alle cooperative sociali Demetra e La Goccia. La scelta di coinvolgere gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori risponde alla volontà di incidere sulla formazione delle giovani generazioni, accrescendo la consapevolezza che la prevenzione della violenza passa anche dalla capacità di riconoscere comportamenti, linguaggi e modelli relazionali che possono degenerare in forme di controllo, prevaricazione e sopraffazione. La mattinata si è aperta con un’esibizione degli studenti del Conservatorio «Domenico Cimarosa», seguita dai saluti istituzionali delle autorità intervenute. Momento centrale della manifestazione è stata la proiezione del film «Se domani non torno», liberamente ispirato al libro «Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia», scritto da Gino Cecchettin e Marco Franzoso, e dedicato alla vicenda di Giulia Cecchettin. L’iniziativa ha favorito un momento di dialogo e approfondimento tra studenti e istituzioni volto a consolidare i messaggi educativi emersi nel corso della mattinata e a stimolare ulteriori riflessioni sul valore dell’impegno civico e della responsabilità individuale e collettiva, per diffondere una cultura del rispetto e contrastare ogni forma di violenza di genere.