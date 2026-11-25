AVELLINO- In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la facciata della Questura di Avellino in Via Palatucci illuminata di rosso. Ogni giorno le forze dell’ordine mantengono accesi i riflettori su una vera e propria emergenza, con un impegno costante, quotidiano e coordinato con l’Autorita’ Giudiziaria. Questa sera i riflettori sono stati accessi anche simbolicamente, non solo per contrastare ma anche per prevenire ogni forma di abuso e discriminazione.