La Polizia festeggia San Michele, Picone: la camorra e’ il diavolo in questa provincia

AVELLINO- “La camorra e tutti quelli che delinquono sono il volto del “diavolo” in questa provincia”. Nel giorno in cui la Polizia festeggia il suo pattono, San Michele Arcangelo, il questore di Avellino Pasquale Picone non ha nessun dubbio su chi rappresenti in questo territorio il diavolo, schiacciato da San Michele in tutta la iconografia che rappresenta il Santo. Prima della cerimonia nel Diomo di Avellino, il questore Picone ha voluto fare il punto su come proceda la lotta al crimine in Irpinia ed in particolare sulla crescita di fiducia per il lavoro delle forze dell’ordine. “L’affermazione del bene che si ottiene con il lavoro della Polizia di Stato in sinergia con le altre forze dell’ordine ma soprattutto con un’azione di intenti con la collettività. Si e avuto in questo tempo un accrescimento della fiducia nelle forze dell’ordine, questo è un fatto assolutamente positivo”. Sul fronte del contrasto ai reati ci sono gli stupefacenti. Lo spaccio di droga, rileva il questore Picone rappresenta un “fenomeno diffuso anche in Irpinia” ma allo stesso tempo e’ alta l’attenzione da parte dell’Autorità giudiziaria per fronteggiarlo. La fiducia nelle forze dell’ordine e’ cresciuta, ma il questore rilancia come “se si accentua la fiducia tra forze dell’ordine e collettività le risposte saranno maggiori e anche di maggiore qualità”. Alla cerimonia in corso nel Duomo di Avellino sono presenti le massime autorità civili e militari provinciali, a partire dal prefetto Franca Fico, dal presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena, il Procuratore della Repubblica facente funzioni Francesco Raffaele, il presidente della Provincia Fausto Picone, il sindaco di Avellino Nello Pizza. Presenti anche alcune delegazione di studenti.