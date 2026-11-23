L’Ordine degli Avvocati di Avellino promuove un incontro di studio dal titolo “La metamorfosi del processo penale. Doppio binario nei reati di criminalità organizzata e contro la Pubblica Amministrazione”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 15:00 presso l’Aula Magna “Rosario Livatino” del Tribunale di Avellino. L’iniziativa si propone di approfondire le evoluzioni del rito penale in ambiti sensibili come la criminalità organizzata e i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Interverranno l’Avv. Fabio Benigni (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino), la Dott.ssa Francesca Spena (Presidente del Tribunale di Avellino), il Dott. Francesco Raffaele (Procuratore della Repubblica f.f. di Avellino), il Dott. Pasquale Picone (Questore di Avellino), il Prof. Francesco Fasolino (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno), l’Avv. Biancamaria D’Agostino (Consigliere Nazionale Forense) e l’Avv. Raffaele Tecce (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e Responsabile della Scuola Forense e della Formazione in materia penale). Ad introdurre e moderare l’incontro sarà la Prof.ssa Antonella Marandola, Ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi del Sannio. Prenderanno parte al confronto il Prof. Antonino Sessa (Ordinario di Diritto Penale all’Università degli Studi di Salerno), il Dott. Henry John Woodcock (Sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Napoli), l’Avv. Generoso Pagliarulo (Penalista) e il Dott. Giuseppe Santalucia (Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione). Previsto l’intervento di Avv. Assia Iannaccone, Avv. Luca Pellecchia, Avv. Michele Scibelli, Dott.ssa Manuela Davidde e Dott. Felice Egidio.



Ai partecipanti che prenderanno parte all’incontro verranno riconosciuti 4 crediti formativi, di cui 1 credito in deontologia.