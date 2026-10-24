La lettera di Silvia e Antonella, figlie dell’ispettore Villani: grazie per la vicinanza e l’affetto in questi giorni strazianti

ROCCA SAN FELICE- “È giunto il momento di esprimere la profonda riconoscenza per tutti coloro che in questi giorni strazianti ci hanno dimostrato vicinanza e grande affetto”. Inizia così la lettera di ringraziamento che Silvia e Alessandra Villani, figlie dell’ispettore Antonio Villani, deceduto in servizio a Cesena mentre scortava la carovana dei tifosi biancoverdi, hanno voluto indirizzare alle istituzioni e alla comunità per la vicinanza e l’affetto intorno a loro in un momento così drammatico. Partendo dalla Polizia di Stato, che come più volte ribadito oggi è ancora di più la loro famiglia. “È impossibile non iniziare ringraziando la grande famiglia della Polizia di Stato, nelle figure del Questore Pasquale Picone, del Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani, del Direttore della Direzione centrale per le risorse umane Prefetto Armando Forgione, dei dirigenti e di tutti i colleghi che hanno onorato la memoria di nostro padre, inclusi i colleghi di Cesena, che ci hanno dimostrato grande professionalità e delicatezza. Ringraziamo il Prefetto Franca Fico, il capo di Gabinetto e tutte le autorità civili e religiose per aver manifestato, seppur in circostanze tragiche, la profonda stima nutrita nei confronti dell’ispettore e dell’uomo Antonio Villani. Ringraziamo il nostro Stato per gli onori riservati, il Ministro dell’Interno, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica per aver espresso il proprio cordoglio”.

Chi era Antonio Villani, l’ispettore e soprattutto l’uomo, e’ stato ricordato in questi giorni piu’ volte da istutuzioni e colleghi, anche Silvia e Antonella hanno voluto testimoniare cosa abbia lasciato il suo impegno e il suo esempio: “La divisa era cucita addosso a nostro padre, una divisa che è sempre stata motivo di dedizione e sacrificio, mai di superbia e ostentazione. I valori della polizia plasmavano la sua personalità, rendendolo protettivo, premuroso e attento verso tutti. Fin da bambine ci ha mostrato con il suo esempio l’importanza del duro lavoro e della correttezza, senza auto elogiarsi per ciò che faceva. In 36 anni di servizio le preoccupazioni sono state innumerevoli ma non è mai mancata la certezza che lui le avrebbe affrontate con grandissimo coraggio, dignità e rispetto. Siamo cresciute con la consapevolezza dell’importanza del lavoro di papà e allo stesso tempo con la costante paura di perderlo, perché sapevamo bene che in tutta la sua carriera, e in tutta la sua vita, è sempre stato in prima linea, pronto a sacrificarsi per il bene e la sicurezza altrui.

Come ha ribadito più volte chi ha avuto il piacere di lavorare insieme a lui, Antonio Villani è stato un grande ispettore, e prima ancora un meticoloso agente, e prima ancora un uomo eccezionale: giusto, corretto, trasparente. La divisa gli era cucita addosso ed è stato un ragazzo di soli 19 anni a scegliere la strada del sacrificio e dell’altruismo, valori che lo hanno caratterizzato da sempre. Prima dell’agente Villani c’è stato Tonino, un ragazzo curioso, appassionato ed incredibilmente buono e disponibile. Oggi il nostro paese piange per il dolore di una grandissima perdita, le strade saranno più vuote ed il silenzio assordante. Abbiamo sentito la vicinanza della nostra comunità e vogliamo ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno impiegato anche solo un momento della loro giornata per ricordare nostro padre”. Il grazie anche alla comunità e all’ Avellino Calcio: “Grazie al presidente, all’allenatore e a tutto il team dell’amata U.S. Avellino per l’affettuoso pensiero. Grazie al sindaco Guido Cipriano per le belle parole spese durante l’ultimo saluto e grazie a tutti gli amici per essersi uniti al nostro dolore..Un sincero ringraziamento alle autorità,agli amati colleghi, agli amici di sempre e ad ognuno di voi. A nome della famiglia Villani, grazie di cuore”.aerre