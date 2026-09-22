La Guardia di Finanza celebra San Matteo, il colonnello Erre: al servizio delle persone per bene

AVELLINO- Le Fiamme Gialle di Avellino celebrano San Matteo, il protettore della Guardia di Finanza. Una cerimonia nella Chiesa del Rosario alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia di Aveliino, quella celebrata in mattinata. Il comandante provinciale della Gdf Leonardo Erre ha voluto ribadire come sia “un giorno di grande emozione, mi permetto di evidenziare quella che e’ la condivisione con la comunità dei nostri valori”. Valori che il colonnello Erre ha ricordato “derivano anche dal nostro Patrono San Matteo. Per questo mi sento di rivolgere anche un richiamo: abbandonate le cose terrene per scoprire quelle spirituali, che legano le comunita’”. L’ufficiale, al terzo anno in Irpinia, non ha nascosto la grande soddisfazione di essere nella provincia di Avellino e ha ribadito: “lavoro per le persone per bene e questa è una grande comunità di persone per bene.