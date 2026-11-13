La gentilezza che fa rumore: l’Istituto “Benedetto Croce” unisce Moschiano e Quindici in una danza di solidarietà

In un’epoca in cui le cronache raccontano spesso di distanze e incomprensioni, c’è un seme prezioso che germoglia nelle piazze dell’Irpinia. In occasione della Giornata della Gentilezza, l’Istituto Omnicomprensivo “Benedetto Croce” ha scelto di lanciare un messaggio potente e trasversale, portando le celebrazioni fuori dalle aule scolastiche e direttamente nelle strade.

Venerdì 13 novembre 2026, i plessi di Moschiano e Quindici diventeranno infatti il palcoscenico a cielo aperto di un grande evento diffuso, interamente animato dai bambini dell’infanzia, dagli alunni della primaria e dagli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Il messaggio che il polo scolastico intende trasmettere è chiaro e inequivocabile: l’educazione e la cultura passano imprescindibilmente attraverso l’empatia. Per il plesso di Moschiano, gli alunni hanno organizzato un vivace flash mob, che prenderà vita alle ore 10.30 nella cornice di Piazza 4 novembre. Il cuore di questa iniziativa cittadina è racchiuso in una profonda consapevolezza: “Un piccolo gesto può fare una grande differenza!”. Non si tratta, dunque, solo di una festa mattutina, ma di un vero e proprio manifesto pedagogico che sottolinea come la cura verso il prossimo sia lo strumento fondamentale per costruire “una Scuola autentica, una comunità più forte!”. Parallelamente, la medesima energia travolgerà il plesso di Quindici, dove l’iniziativa è stata ribattezzata “La gentilezza si mette in movimento”. A partire dalle ore 11:00, presso Piazza S. Sebastiano, i ragazzi si stringeranno in un unico grande evento coreografico per testimoniare visivamente come la gentilezza sia una forza in grado di unire le persone.

Quest’anno, la scuola ha preso una decisione tanto provocatoria quanto affascinante: quella di “far rumore… con la gentilezza”, trasformando un’attitudine spesso associata al silenzio e alla delicatezza in un’onda dirompente e condivisa. A guidare i passi e l’ispirazione di questi giovani studenti è la luminosa verità stampata sui loro manifesti: “Nessun atto di gentilezza pur piccolo che sia è mai sprecato”. Un plauso e un sentito ringraziamento vanno a tutti i docenti che, con passione e dedizione quotidiana, hanno accompagnato gli alunni nella preparazione di questo percorso, e al Dirigente Scolastico, la cui sensibilità e lungimiranza hanno reso possibile la realizzazione di un’iniziativa così significativa per l’intero territorio. Portando per mano la comunità scolastica al centro del tessuto urbano, l’Istituto “Benedetto Croce” si fa promotore di una cittadinanza attiva e vibrante, ricordando agli adulti di oggi, attraverso i sorrisi dei cittadini di domani, che investire nei valori umani è l’unico atto in grado di generare una società davvero coesa. Un inno alla speranza che, dalle piazze del Vallo di Lauro, chiede solo di essere ascoltato e replicato.