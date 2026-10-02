La filiera agroalimentare e le nuove sfide dell’export: ad Avellino l’evento formativo per i professionisti della prevenzione

Nuovo appuntamento formativo dedicato alla filiera agroalimentare nell’export. Si terrà il 9 ottobre 2026 dalle ore 8:00, presso l'Aula De Mita dell'ex Carcere Borbonico di Avellino la III sessione del corso di formazione, promosso dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Avellino, diretto da Nicolino Rossi, su “I controlli ufficiali nella filiera agroalimentare: prospettive future. Export, controlli ufficiali e certificazioni sanitarie".

L'evento è accreditato dal Provider Asl Avellino per 7 crediti ecm e rivolto a medici veterinari, medici igienisti, biologi e tecnici della prevenzione che lavorano all’interno del Dipartimento di Prevenzione.

L'iniziativa formativa vanta la partecipazione di relatori ed esperti di primo piano nel panorama sanitario e dei controlli ufficiali con l'obiettivo di fornire competenze approfondite e aggiornate in materia di internazionalizzazione del settore agroalimentare e tutela della salute pubblica.

L'internazionalizzazione rappresenta un driver fondamentale per il made in Italy agroalimentare, ma richiede il rispetto di standard rigorosi imposti dai Paesi extra-UE. Il corso si propone di uniformare le pratiche ispettive e facilitare la corretta gestione documentale e informatica.

Nel corso della giornata verranno analizzate le procedure di rilascio e modulistica per l'export in conformità con gli accordi internazionali e le norme doganali, i requisiti per l’esportazione verso mercati complessi con un focus specifico sul mercato statunitense, la piattaforma TracesNT e il rilascio digitale dei certificati sanitari.

Previste anche sessioni applicative incentrate su controlli a destino, gestione delle non conformità riscontrate e procedure da seguire in caso di respingimento alla frontiera o allerte internazionali.