“La Disciplina del Suolo”, a Lioni l’evento sulla pianificazione territoriale sostenibile nel ricordo di Rita Sciscio

Il prossimo venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare della Sede Municipale di Lioni (Piazza Vittorio Emanuele III, 3), si terrà il convegno “PUC Lioni – La disciplina del suolo: salvaguardia del territorio, sostenibilità e pianificazione urbanistica. Il modello Lioni”.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi della tutela dell’ambiente, del consumo di suolo zero e del futuro delle aree interne, prendendo come punto di riferimento il Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato dalla cittadina altairpina. Un appuntamento incentrato sulla pianificazione territoriale e sulla sostenibilità e, allo stesso tempo, orientato alla memoria affettiva. Accanto al dibattito tecnico-politico, infatti, vi è l’intento profondo di dar luogo ad un sentito omaggio alla memoria dell’architetto Rita Sciscio, autrice del volume “La Disciplina del Suolo”. Il suo lavoro di ricerca e la sua visione professionale, legata a politiche per una governance sostenibile del territorio, costituiscono il filo conduttore dell’intero incontro.

Oltre ciò, l’iniziativa sposa anche una causa benefica in virtù della quale il ricavato della vendita del libro di Rita Sciscio sarà interamente devoluto a sostegno della famiglia di Sakil, grazie alla collaborazione con l’Associazione La Predilotta.

Il programma dell’evento

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti di pianificazione, rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali e figure del panorama politico regionale.

Introduzione e moderazione: Matteo Pinchera (Referente/Delegato Giovanile M5S);

Saluti istituzionali: Dott. Yuri Gioino (Sindaco di Lioni);

Interventi dei relatori:

Prof. Ing. Roberto Gerundo (Professore di Tecnica Urbanistica presso l’Università degli Studi di Salerno – Già Presidente INU Campania): “Dalla visione alla norma – Il consumo di suolo zero e la resilienza territoriale – Il modello Lioni”;

Arch. Antonio Verderosa (Esperto in pianificazione territoriale ed urbanistica): “Il PUC di Lioni: un modello di pianificazione che anticipa il futuro”;

Avv. Antonio Gengaro (Già consigliere e vicesindaco del Comune di Avellino): “La difesa della Città – L’eredità di una visione urbanistica sostenibile e partecipata”;

Dott.ssa Michela Ziccardi (Componente dell’Assemblea sostenibile di Sinistra Italiana – Avellino): “Il territorio come bene comune – politiche, partecipazione e giustizia ambientale”;

Dott. Vincenzo Ciampi (Già consigliere regionale della Campania e sindaco di Avellino): “Politiche del territorio e contrasto al spopolamento delle aree interne – una visione integrata”;

Ing. Antonio Aquino (Consigliere Capogruppo Movimento 5 Stelle al Comune di Avellino): “L’ingegneria ambientale al servizio del territorio. Una proposta per l’Irpinia”;

Conclusioni: Sen. Felicia Gaudiano (Segretaria della 1ª Commissione permanente “Affari Costituzionali” del Senato della Repubblica): “Norme a tutela del territorio”;

Sen. Maria Domenica Castellone (Vice Presidente del Senato della Repubblica): “L’impegno delle istituzioni per l’ecosistema: difendere il suolo per proteggere la vita”;

«La memoria va esercitata non soltanto per ricordare, ma per portare avanti una visione. Ti Ho fatto una promessa e ad oggi sto facendo di tutto per mantenerla» così il delegato giovanile M5s Matteo Pinchera che, nell’annunciare l’evento, ha posto l’accento sulla battaglia per la tutela dell’ambiente, il consumo di suolo zero e l’etica pubblica portata avanti da Rita Sciscio nell’ottica di implementazione di un modello concreto di futuro per le nostre aree interne, modello che – sempre secondo quanto dichiarato da Pinchera – è oggi incarnato dall’esperienza del Comune di Lioni. «Per questo ringrazio il sindaco Yuri Gioino per aver voluto fortemente questo appuntamento».

Un momento importante per riflettere sul domani dell’Irpinia e delle sue comunità, guidati dall’eredità dell’architetto Rita Sciscio.