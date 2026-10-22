La caccia al carburante manda in tilt via Appia

Fare rifornimento diventa una missione impossibile per gli automobilisti irpini. Ad Atripalda, in via Appia, la corsa al carburante ha mandato in tilt il traffico, con lunghissime code nella zona attorno all’unico distributore rimasto aperto.

Un assalto alle colonnine che ha finito per paralizzare non soltanto la viabilità, ma anche l’intera area commerciale, mettendo in difficoltà le attività presenti lungo la strada. Una situazione che si trascina da ieri e che sta esasperando i titolari degli esercizi, costretti a fare i conti con un flusso continuo di auto e con gli accessi alle proprie attività ostacolati.

«Siamo prigionieri delle code, non possiamo lavorare», denunciano i commercianti, alle prese con disagi che rischiano di compromettere le normali attività quotidiane. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha istituito una sorta di senso unico lungo via Appia.