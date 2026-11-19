Marco Rizzo rafforza la propria organizzazione in Irpinia con la nomina del rag. Francesco Di Crescenzo, tributarista, a nuovo coordinatore cittadino di Avellino. L’incarico è stato conferito dalla segretaria provinciale Anna Ansalone, d’intesa con il coordinatore regionale Antonio Criscuolo, nell’ambito del percorso di radicamento e consolidamento territoriale del movimento.

La scelta di Di Crescenzo nasce dalla sua attenzione alle problematiche cittadine e da un percorso professionale caratterizzato da una consolidata esperienza in materia tributaria, fiscale e finanziaria, accompagnata dalla conoscenza delle dinamiche economiche e amministrative locali.

Il nuovo coordinatore avrà il compito di rafforzare la presenza di Italia Domani nel capoluogo irpino, promuovendo iniziative di ascolto e confronto con cittadini, famiglie, associazioni e attività produttive. L’obiettivo è costruire una realtà organizzata, aperta alla partecipazione e capace di raccogliere le istanze del territorio, trasformandole in proposte concrete da portare all’attenzione delle istituzioni.

«Ringrazio la segretaria provinciale Anna Ansalone, il coordinatore regionale Antonio Criscuolo, il leader politico Marco Rizzo e la segretaria nazionale Francesca Antinozzi per la fiducia accordatami. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità ed entusiasmo. Il mio obiettivo è rafforzare il rapporto con i cittadini, garantire una presenza costante sul territorio e contribuire alla difesa della buona amministrazione della città. Voglio ascoltare le esigenze dei quartieri, delle famiglie e delle imprese, lavorando fin da subito alla costruzione di una squadra inclusiva e propositiva, capace di individuare soluzioni concrete ai problemi della comunità avellinese»,dichiara Francesco Di Crescenzo.

Sulla nomina interviene la segretaria provinciale Anna Ansalone:

«Stiamo lavorando per costruire una presenza organizzata e riconoscibile in tutta l’Irpinia, comune dopo comune. La nomina di Francesco rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. Vogliamo valorizzare le competenze, coinvolgere cittadini e professionisti e creare presidi territoriali capaci di ascoltare le esigenze delle comunità e rappresentarne le istanze.

Il nostro riferimento politico e organizzativo resta il progetto nazionale di Italia Domani, guidato da Marco Rizzo e dalla segretaria nazionale Francesca Antinozzi. Ad Avellino intendiamo avviare un lavoro concreto, fondato sulla partecipazione, sul confronto e sull’attenzione ai problemi reali della città.

Sono convinta che l’esperienza e la disponibilità di Francesco possano rappresentare un contributo importante a questo percorso. A lui rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro».



Anna Ansalone

Segretaria provinciale

Italia Domani – Marco Rizzo