Isochimica, Rifondazione: «Picariello è la 42esima vittima di un omicidio di Stato»

Si riporta la nota del Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpina Arturo Bonito – Segretario Provinciale, Tony Della Pia – Resp. Provinciale Lavoro, Costantino D’ Argenio – Coordinatore Cittadino:

Dopo quaranta anni l’Isochimica, fabbrica killer in cui si scoibentava amianto dalle carrozze per conto delle Ferrovie dello Stato, sta presentando il suo conto. Picariello è la quarantaduesima vittima di un omicidio di Stato. Abbiamo atteso qualche giorno prima di intervenire per rispetto di Carmelo, la sua famiglia e i suoi amici, compresi gli ex colleghi. È paradossale che una storia come questa, in cui sono evidenti omissioni, collusioni e negligenze, dopo quattro decenni non arrivi alla fine; in un Paese democratico e civile non dovrebbero esserci dubbi: chiare sono le cause e le responsabilità. Lo Stato, in quanto committente, aveva l’obbligo morale e giuridico di pretendere l’applicazione delle norme di sicurezza previste a tutela dei lavoratori e del territorio, non è avvenuto; gli operai, tutti giovani e inconsapevoli figli del post terremoto, furono mandati al macero confusi e ingannati dalle parole di un faccendiere senza scrupoli che poteva contare sulla complicità di chi avrebbe dovuto vigilare e tutelare la vita di 330 esseri umani. Proviamo ripugnanza verso chi ha permesso tutto ciò, i responsabili diretti e i tantissimi collusi che hanno insabbiato, nascosto documenti, incassato tangenti. Coinvolta è anche la classe politica dirigente che per decenni ha dimostrato cinica indifferenza e un inquietante approccio demagogico. I pochi lavoratori che con tenacia continuano a lottare rivendicano diritti e giustizia che non hanno ancora ottenuto neanche in fase processuale penale. Oramai vivono, insieme alle loro famiglie, oppressi dall’incertezza del domani, quasi tutti soffrono patologie asbesto-correlate. I proclami sono l’ultima cosa di cui hanno bisogno. Il ministro Piantedosi, presente ad Avellino qualche giorno fa per altri impegni, si è assunto la responsabilità di assicurargli un tavolo bilaterale con la controparte, ovvero i vertici di RFI, per «raggiungere un accordo»; noi ci rivolgiamo direttamente a lui e al Prefetto di Avellino in quanto organo dello Stato sul territorio, ricordando ad entrambi che l’Isochimica è una vergogna di Stato, le morti avvenute sono omicidio di Stato. Per queste ragioni i lavoratori e le loro famiglie hanno diritto ad un risarcimento morale e materiale pubblico ed equo per il danno subito, non di contentini; inoltre le istituzioni nel loro complesso hanno il dovere di finanziare, programmare e rendere esecutivo un piano di vigilanza sanitaria certificato, costante e duraturo che coinvolga gli ex operai, le loro famiglie e la comunità che vive a Borgo Ferrovia. Vogliamo inoltre conoscere il livello di contaminazione ad oggi delle aree circostanti, del suolo e delle falde acquifere, considerato che un grosso quantitativo di minerale giace ancora nel sottosuolo dell’area di sedime dello stabilimento e una considerevole parte è stata smaltita illecitamente; ci interessa anche apprendere la destinazione che si intende dare all’ex opificio che, ribadiamo, dovrà essere destinato ad uso pubblico senza scopo di lucro per eventuali soggetti privati. Questo ci sembra il miglior modo per onorare la memoria dei defunti e la dignità di chi resta.