Isochimica, il Ministro Piantedosi incontra gli ex operai in Prefettura: si apre un tavolo istituzionale ad hoc

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato una rappresentanza degli ex operai dell’Isochimica e l’avv. Cesta Brigida presso la Prefettura di Avellino. I dettagli principali emersi dal vertice e dalle dichiarazioni ufficiali: apertura di un tavolo istituzionale ad hoc. Il Ministro ha annunciato di aver già ottenuto la disponibilità formale dell’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato (FS) a partecipare a un tavolo tecnico dedicato. Questo tavolo interministeriale si terrà a breve e la sede sarà Avellino, per trattativa per i risarcimenti e transazione stragiudiziale. L’obiettivo primario dell’incontro è sbloccare l’annosa vertenza e individuare un percorso transattivo concreto. Si punta a garantire in tempi rapidi un ristoro economico e risarcimenti equi sia per gli ex lavoratori ammalati che per le famiglie delle vittime dell’amianto, riducendo l’attesa di contenziosi giudiziari che durano da quasi quarant’anni.