«Basta con la generica narrazione dei Comuni morosi. È arrivato il momento della chiarezza. Chiediamo a Irpiniambiente e al direttore Crivaro di rendere pubblico un elenco dettagliato e aggiornato al 30 giugno 2026 dei Comuni debitori, con l’indicazione delle annualità di riferimento e degli importi effettivamente dovuti».

Lo dichiara Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, intervenendo sulla situazione economico-finanziaria della società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in provincia di Avellino.

«I cittadini hanno il diritto di sapere quali Comuni sono in regola con i pagamenti, quali risultano morosi, per quali annualità e per quali somme. Non è più accettabile parlare genericamente di debiti senza fornire un quadro preciso, trasparente e verificabile».

«Condivido quanto affermato di recente dal presidente della Provincia di Avellino sulla necessità di procedere con i decreti ingiuntivi nei confronti dei Comuni morosi. Non possiamo immaginare che alcune comunità sostengano regolarmente il costo del servizio mentre altre, attraverso il mancato pagamento, contribuiscano a determinare difficoltà economiche per Irpiniambiente. È una questione di equità, correttezza amministrativa e rispetto degli impegni assunti».

«Abbiamo soprattutto un dovere di responsabilità nei confronti dei lavoratori di Irpiniambiente, che garantiscono quotidianamente un servizio essenziale, e delle comunità locali, che attraverso i tributi sostengono i costi della gestione dei rifiuti».

«Per questo chiediamo un’operazione verità, senza polemiche e senza sconti per nessuno. Si mettano sul tavolo i numeri: Comuni, importi, annualità e pagamenti effettuati. Solo così sarà possibile affrontare seriamente la situazione e distinguere chi adempie regolarmente ai propri obblighi da chi accumula debiti».

«La trasparenza non può essere un principio da invocare soltanto a parole. Chi paga deve essere tutelato, chi deve pagare deve assumersi le proprie responsabilità. Le istituzioni hanno il dovere di garantire chiarezza, nell’interesse dei lavoratori, dei cittadini e della sostenibilità economica del servizio», conclude Aquino.