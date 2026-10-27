Irpiniambiente contro il Comune di Avellino: al Tar per oltre 300mila euro di fatture non pagate

Irpiniambiente S.p.A. contro il Comune di Avellino. Depositato al Tar un ricorso per l’annullamento (con richiesta di sospensiva) contro l’ente di Piazza del Popolo. Al centro della contesa il mancato pagamento diretto di due fatture relative al conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto STIR di Pianodardine. Nel mirino dell’azienda ci sono le determinazioni dirigenziali con cui il Comune ha gestito la liquidazione di due fatture relative ai mesi di luglio e agosto. Invece di erogare il pagamento diretto, l’ente ha scelto la strada della “compensazione”, utilizzando le somme per coprire altri accertamenti contabili, partendo dal più vecchio. A fare da sfondo alla vicenda è una nota protocollata lo scorso settembre, con cui il Comune ha invitato Irpiniambiente a una “definizione bonaria delle posizioni contabili” per ricognizionare le reciproche partite di dare e avere. Atto che l’azienda ha impugnato in quanto presupposto e preparatorio alle successive determinazioni di liquidazione. Irpiniambiente, tuttavia, non accetta la procedura e chiede al giudice amministrativo di annullare gli atti comunali, inclusa la determinazione dirigenziale relativa al “ristoro ambientale per l’esercizio dell’impianto STIR di Pianodardine”. Ma la società non si limita a chiedere l’annullamento: vuole anche i suoi soldi. Irpiniambiente ha chiesto la condanna del Comune di Avellino e l’ingiunzione al pagamento diretto delle somme dovute. In numeri l’azienda reclama oltre 300mila euro per le fattura di luglio e agosto, oltre agli interessi legali maturati. La palla passa al Tribunale Amministrativo.