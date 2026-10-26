Irpinia tra le “100 Strade più belle d’Italia”: domani la presentazione ufficiale in Provincia

È in programma domani – 27 ottobre 2026 –, alle ore 11:00 presso Sala Grasso della Provincia di Avellino, la presentazione della “Strada Irpinia” nell’ambito del progetto “Le Strade più belle d’Italia”.

Il progetto, promosso da Italy Discovery, intende valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e culturale, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche dei territori italiani, rafforzandone l’identità e l’attrattività turistica. La “Strada Irpinia”, che farà parte delle 100 strade più belle d’Italia, coinvolge 22 Comuni della provincia di Avellino in un percorso condiviso di promozione e valorizzazione territoriale. L’iniziativa è stata individuata tra le prime 10 strade del progetto, un riconoscimento che rappresenta un motivo di orgoglio per l’Irpinia e un’opportunità di visibilità a livello nazionale. Alla presentazione interverranno Roberto Perticone, presidente di Italy Discovery e Cristina Mura, segretario nazionale della FIPTES, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa e del percorso di valorizzazione intrapreso dai Comuni coinvolti; il sindaco di Monteverde, Antonio Vella e il presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone.