“Irpinia, il prossimo passo”: il 6 novembre ad Avellino un invito al mondo del turismo irpino

Avellino – Qual è il prossimo passo dell’Irpinia nel turismo? Per rispondere servono tutti. È questo lo spirito del convegno “Irpinia, il prossimo passo – Turismo, territorio e nuove connessioni”, promosso da Info Irpinia, in programma venerdì 6 novembre alle ore 17:00 nella Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino.

L’invito è rivolto a chiunque, ogni giorno, accoglie, organizza e fa vivere l’Irpinia: hotel, B&B e agriturismi, ristoranti, cantine e produttori, guide e accompagnatori, tour operator e agenzie, servizi di transfer e trasporto, chi propone esperienze, pro loco, associazioni, organizzatori di eventi e amministratori locali. Ma anche chi semplicemente crede che questa terra possa diventare una destinazione da vivere tutto l’anno.

In questa occasione Info Irpinia, dopo tredici anni di racconto e promozione del territorio, presenterà per la prima volta tre strumenti pensati proprio per loro: per chi lavora nel turismo, per chi organizza e per chi sceglie di visitare l’Irpinia. Un’opportunità concreta per farsi conoscere, fare rete e costruire nuove collaborazioni.

Dopo i saluti del Sindaco di Avellino Nello Pizza e l’intervento di Francesco Celli, presidente di Info Irpinia, Luca Coppola, presidente del Consorzio Costa del Vesuvio, racconterà come la collaborazione tra imprese possa fare la differenza. Seguiranno le esperienze di Lyllian Mele (Feudi di San Gregorio), Ernesto Donatiello (VisEAT) e Luciano Colucci (Federalberghi Avellino) e il confronto istituzionale con Maurizio Petracca, consigliere della Regione Campania, Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino, Antonello Murru della Camera di Commercio Irpinia Sannio ed Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania.

Al termine, il team di Info Irpinia sarà a disposizione per conoscere operatori e realtà del territorio e raccogliere idee e proposte di collaborazione.