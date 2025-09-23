Irpinia d’Autunno: il calendario delle sagre tra gusto e tradizione

Laura Perrone – Con l’arrivo dell’autunno, l’Irpinia si trasforma diventando la protagonista di un palcoscenico fatto di inconfondibili sapori, profumi e colori: dai boschi che si tingono di oro e rame, ai borghi che si animano di folklore e tradizioni enogastronomiche, il tutto contornato da colline che profumano di castagne e mosto.

È il momento delle sagre, delle feste contadine, delle celebrazioni che raccontano l’anima profonda di una provincia che vive in simbiosi con la sua storia e il suo paesaggio.

Ogni piatto, ogni ricetta tramandata, ogni prodotto locale esposto con orgoglio è il frutto di generazioni che hanno reso l’attaccamento alla loro terra — la verde “Hirpinia” — una ricchezza valoriale. Partecipare a queste celebrazioni significa immergersi in un patrimonio culturale vivo, fatto di convivialità, antiche consuetudini e identità condivisa.

Di seguito, talune delle imperdibili tappe nello scenario dell’itinerario del gusto “made in Irpinia”:

* Paternopoli – La Macenata

26-28 Settembre/3-4 Ottobre

* Montemarano – Festival dell’Aglianico

26-28 Settembre

• Salza Irpinia – Sagra della Castagna

3-5 Ottobre

* Avella – Sagra della Castagna e della Nocciola

5-6 Ottobre

* San Potito Ultra – Sagra del Cinghiale e della Castagna

10-12 Ottobre

* Rivottoli di Serino – Sagra della Castagna

10-12 Ottobre

* Cassano Irpino – Sagra della Castagna

11-12 Ottobre

• Montella – Sagra della Castagna IGP

25-26 Ottobre

* Bagnoli Irpino – Sagra del Tartufo Nero

1-3 Novembre

* San Sossio Baronia – Autunno in Baronia

9-10 Novembre

* Taurasi – Festa del Vino Novello

15-17 Novembre

Dunque, non solo una stagione: l’autunno irpino custodisce – e diffonde – intrinsecamente un invito a riscoprire i sapori autentici, a camminare tra i vicoli dei borghi, a rallentare, a lasciarsi avvolgere dal calore di una comunità che, attraverso le sue feste, rinnova ogni anno il legame con la propria storia, coltivando con passione la memoria del territorio.