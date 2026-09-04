Irpinia d’autore torna a Caffè Hope: in scena le “famiglie inconsistenti” e l’appello per l’educazione affettiva

Sabato 5 Settembre alle 17,30 presso il caffè Hope di Avellino riparte Irpinia d’autore, giunta al suo terzo appuntamento, con la consegna degli attestati di partecipazione agli scrittori della seconda edizione. Sarà presentato il libro di Carmine Acheo “Le famiglie inconsistenti” con le letture del Circolo LaAV di Forino e la presentazione di un quadro sulla figura paterna a cura dell’artista Alessandra De Luca.
Pasquale Luca Nacca, presidente dell’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia, sottolinea l’importanza della tematica e di continuare a firmare per avere l’educazione affettiva nelle scuole (c’è tempo fino al 20 Settembre per avere il quorum delle 500mila firme per il referendum).
Il link è : https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7500000
Quello che sarà seminato oggi verrà raccolto domani.