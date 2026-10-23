Irpinia Costituente lancia il manifesto di solidarietà: “Al fianco di agricoltori, autotrasportatori e studenti”

“Ogni giorno ci nutriamo con il pane che nasce da mani che conoscono il gelo e che è portato fino alle nostre case da uomini e donne che attraversano la penisola nelle ore notturne”. Con queste parole toccanti prende il via il manifesto lanciato da “Irpinia Costituente”, un appello che intende esprimere pieno e convinto sostegno al disagio sociale che sta infiammando l’Italia in queste settimane. Il documento riconosce e condivide le istanze di agricoltori e autotrasportatori scesi in piazza per la dignità del proprio lavoro, rivendicando un prezzo giusto alla produzione, un costo del carburante sostenibile e una distribuzione equa del valore lungo tutta la filiera. L’appello si unisce anche alle lotte studentesche che stanno animando il Paese per difendere il diritto allo studio, opponendosi a un futuro disegnato su guerre, autoritarismo, riarmo e declino dello stato sociale.

Al centro della denuncia c’è la condizione del Mezzogiorno: “Chiediamo che il Sud Italia non rimanga ancora una volta una statistica legata allo spopolamento o un problema da risolvere quando l’argomento è il divario economico”, si legge nel testo. L’iniziativa sta riscuotendo un’ampia partecipazione sul territorio. L’elenco conta ormai numerosi firmatari e aderenti provenienti da ogni settore della società civile irpina. L’obiettivo finale è chiaro: chiedere alle istituzioni un tavolo vero e presente, capace di generare risposte concrete e non semplici promesse inevase. Per sostenere l’iniziativa e apporre la propria firma, il manifesto è disponibile sulla pagina Facebook di Irpinia Costituente, sulla piattaforma Change.org e sulle pagine dei promotori.