Sabato 28 novembre, alle ore 17:30, presso il Centro Sociale “Don Bruno Mariani”, si

terrà l’evento “Irpinia 1980 – La memoria che resta, le radici che resistono”, promosso da Insieme per Avellino e l’Irpinia e organizzato con il cuore e la convinzione che ricordare non sia mai un esercizio del passato, ma un atto necessario per il presente e per il futuro. Non sarà una semplice commemorazione. Sarà un incontro corale, aperto a tutti, che vuole unire storia e testimonianza, scienza e cultura, emozione e conoscenza. Un pomeriggio per ascoltare chi ha studiato il terremoto, chi lo ha raccontato con le immagini, chi lo ha vissuto e chi, attraverso la musica, la poesia e l’arte, continua a dare voce a ciò che le parole da sole non riescono a dire.

L’evento nasce da un’esigenza: tenere insieme il ricordo e la speranza, il dolore e la rinascita, la storia e l’identità. Perché l’Irpinia di oggi è figlia di quel 23 novembre 1980, ma è anche figlia della forza, della solidarietà e della dignità con cui la sua gente ha saputo reagire. Attraverso gli interventi di storici, sociologi, geologi, storici dell’arte e giornalisti, attraverso le testimonianze, le musiche, le poesie e le opere d’arte esposte, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che parte dalla terra che trema per arrivare alle radici che resistono: quelle di un territorio che non ha mai smesso di credere in se stesso.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole, interverranno:

– Tony Lucido – Presidente Pro Loco Sant’Angelo dei Lombardi

– Virgilio Caivano – Presidente Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani

– Fiorenzo Iannino – storico

– Anna Maria Zaccaria – sociologa

– Sabino Aquino – geologo

– Emanuela Conforti – storica dell’arte

– Pantaleone Dentice – reporter fotografico

L’evento sarà arricchito da intermezzi musicali e poetici a cura di: Antonio Suelzu, Gaetano Galabrese, Emiliano Iandoli, Emanuela Sica e Michele Vespasiano. E da una mostra con le opere degli artisti: Tonya Chiusano, Salvatore Mazzeo, Maria Pennino, Valentina Pietrolà e Dorotea Virtuoso Modera l’evento Fabio Galetta. Un evento pensato per tutti: per chi c’era, per chi è nato dopo, per chi è andato via e per chi è tornato, per chi vuole capire e per chi vuole semplicemente esserci, per dire che Sant’Angelo e l’Irpinia non dimenticano.