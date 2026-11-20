L’esperienza del Consorzio dei Servizi Sociali A5 arriva al centro del dibattito internazionale sull’innovazione tecnologica e sull’intelligenza artificiale applicata ai servizi sociali. Il Consorzio è stato, infatti, tra i protagonisti dell’ottava edizione degli European Social Services Awards (ESSA) 2026, svoltasi ieri e oggi a Roma, presso le Gallerie Sistine, con l’ospitalità della Regione Lazio.

L’iniziativa, organizzata dall’European Social Network (ESN), rete che riunisce oltre 200 organizzazioni pubbliche locali, regionali e nazionali attive nel settore dei servizi sociali in 38 Paesi europei, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle trasformazioni che le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale stanno introducendo nel sistema del welfare.

Al centro dei lavori, le opportunità offerte dall’innovazione per rendere i servizi sociali sempre più accessibili, personalizzati ed efficienti, ma anche le questioni etiche, professionali e organizzative che accompagnano questa trasformazione. Una sfida che richiede di coniugare le nuove possibilità tecnologiche con la dimensione umana dell’assistenza, preservando il valore delle relazioni, della fiducia e della competenza degli operatori.

In questo contesto si è inserita la partecipazione del Consorzio A5, con il direttore generale Carmine De Blasio, invitato a prendere parte a una tavola rotonda dedicata all’innovazione tecnologica nei servizi sociali e, in particolare, all’impiego dell’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano degli operatori.

Al confronto hanno partecipato anche rappresentanti della Regione Lazio, di ANCI Lazio, dell’Ordine nazionale degli Assistenti sociali (CNOAS) ed EY.

De Blasio ha avuto l’opportunità di presentare la sperimentazione avviata dal Consorzio A5 per introdurre strumenti di intelligenza artificiale a supporto delle attività dei propri dipendenti, illustrandone le finalità e le prime ricadute sul funzionamento dei servizi.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi – precisa De Blasio – che anche da una piccola provincia, da un’area interna e periferica del Mezzogiorno, possa arrivare un esempio di organizzazione e di risposta dei servizi pubblici locali capace di confrontarsi con le sfide della modernità. L’innovazione ci chiama a ripensare il nostro modo di lavorare e a orientare scelte strategiche anche in prospettiva dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale”.

La presentazione dell’esperienza del Consorzio A5 ha suscitato particolare interesse tra i partecipanti, italiani e stranieri.

“È stato particolarmente significativo – prosegue De Blasio – constatare l’interesse suscitato dalla nostra esperienza. Diverse organizzazioni ci hanno chiesto di poter approfondire il percorso intrapreso, per comprendere come replicarlo anche nei propri contesti territoriali. La sperimentazione che stiamo portando avanti dimostra come l’intelligenza artificiale possa diventare uno strumento concreto a supporto dei servizi sociali: consente di semplificare procedure interne e amministrative, alleggerendo il carico di lavoro degli uffici e permettendo al nostro personale di dedicare più tempo alla propria attività sul territorio, a diretto contatto con le persone e le comunità”.

L’obiettivo, dunque, non è sostituire la componente umana del lavoro sociale, ma rafforzarla. L’intelligenza artificiale diventa uno strumento a disposizione degli operatori, capace di liberare risorse e tempo da destinare alla relazione con i cittadini, alla presa in carico e alla costruzione di interventi sempre più mirati e qualificati.

La partecipazione agli European Social Services Awards harappresentato per il Consorzio A5 un importante riconoscimento del percorso di innovazione intrapreso e, al tempo stesso, un’occasione per valorizzare il lavoro svolto nei territori delle aree interne. Un’esperienza che dimostra come anche le realtà locali possano contribuire attivamente all’evoluzione dei servizi sociali, portando idee, sperimentazioni e buone pratiche all’interno di un confronto europeo.