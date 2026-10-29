Inquinamento in Irpinia, Legambiente dopo lo studio ISS-Procura: «Priorità a salute e ambiente nelle politiche territoriali»

Tra le recenti indagini epidemiologiche condotte nel circondario e le periodiche incursioni nei siti naturali protetti, il lavoro di denuncia di Legambiente e l’azione della Procura della Repubblica di Avellino riportano al centro dell’agenda pubblica la necessità prioritaria di salvaguardare, congiuntamente, l’ambiente e la salute dei cittadini.

Una necessità che si rafforza ponendo l’attenzione sui risultati conclusivi dello studio condotto dalla Procura della Repubblica di Avellino e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), risultati che segnano un passaggio storico per la comprensione delle criticità ambientali del territorio. L’analisi ha preso in esame 86 comuni, censendo 296 siti con potenziali sorgenti di contaminazione tra attività industriali, impianti di gestione dei rifiuti e discariche illecite: ben il 51% della popolazione risiede entro un chilometro da almeno uno di questi siti.

L’aspetto più rilevante riguarda i dati epidemiologici dato che, seppur con un quadro generale in linea o inferiore ai riferimenti regionali, lo studio ha rilevato una correlazione tra l’elevato Indicatore di Rischio Comunale ambientale (IRC) e l’aumento di specifiche patologie. Nei comuni inseriti nella classe di rischio ambientale più alta – in specie Avellino, Atripalda e Solofra – si registra un aumento del 21% della mortalità per tumore polmonare, del 17% dell’incidenza dei tumori maligni e del 25% del tumore mammario nelle donne, oltre a un incremento di ospedalizzazioni pediatriche per malattie respiratorie acute.

I circoli di Legambiente Avellino, Legambiente Valle Solofrana e Legambiente Alta Valle del Sabato hanno accolto positivamente l’operato della Procura e dell’ISS, sollecitando le istituzioni regionali e locali ad avviare subito interventi strutturali di bonifica, monitoraggio e riconversione ecologica, affinché queste evidenze non rimangano senza risposta.

Accanto ai rischi legati ai siti produttivi e allo smaltimento dei rifiuti, la tutela del territorio irpino deve fare i conti anche con il mancato rispetto delle aree protette, che si declina in veri e propri atti di aggressione alla biodiversità e alla natura. L’ultimo episodio si è verificato nello specchio d’acqua di Campo Maggiore, a Montevergine (nel Parco Regionale del Partenio e sito Natura 2000, a circa 1.400 metri d’altitudine).

Un gruppo di circa dieci appassionati di quad ha attraversato il piccolo bacino montano, un habitat fragile dove il passaggio di mezzi a motore rischia di inquinare l’acqua con carburanti, danneggiare i fondali e disturbare la fauna locale,in particolare gli anfibi. L’episodio, documentato da foto e video resi pubblici grazie al lavoro del giornalista Enzo Costanza, ha spinto Legambiente Avellino a presentare un esposto alla Procura della Repubblica e ai Carabinieri Forestali,inviato per conoscenza anche all’Ente Parco e al Comando di Polizia Locale di Mercogliano.

Nonostante un’ordinanza emanata dall’Ente Parco nel 2022 che vietava espressamente il transito a motore nella zona, le incursioni continuano a ripetersi. Legambiente sottolinea, per tal ragione, quanto i semplici controlli a campione non siano sufficienti e richiede interventi strutturali risolutivi, quali la delimitazione dell’area con staccionate idonee a fermare i veicoli senza ostacolare le migrazioni della fauna autoctona.

Entrambe le vicende pongono l’accento sulla necessità di un presidio territoriale più attento, fondato sul cambio di passo della politica e delle istituzioni e, soprattutto, su un modello di sviluppo sostenibile che consideri salute, ambiente e lavoro come elementi non più scindibili.