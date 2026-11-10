Inquinamento e salute in Irpinia, l’Alleanza per l’Ecogiustizia scende in campo: 12 proposte al tavolo di Avellino

Ha avuto luogo in sala consiliare il primo incontro del tavolo tecnico permanente promosso dal Comune di Avellino per approfondire i dati sull’incidenza tumorale nel territorio. A questo appuntamento cruciale, l’Alleanza per l’Ecogiustizia in Irpinia, un coordinamento che riunisce ben 18 realtà associative, ambientaliste, sindacali e cattoliche, ha presentato un documento articolato in 12 proposte. Il messaggio lanciato dai rappresentanti della società civile è chiaro e non ammette repliche: è giunto il momento di superare la mera facondia delle dichiarazioni di intenti per passare a fatti concreti e verificabili. Questo primo incontro rappresenta il prodromo di un percorso che dovrà necessariamente tradursi in azioni tangibili per tutelare la salute pubblica.

La fotografia tracciata dall’Istituto Superiore di Sanità, incrociata con i dati della Procura, dipinge uno scenario che fa trasecolare. Il rapporto censisce 296 siti con potenziali fonti di contaminazione e rivela che oltre la metà della popolazione vive entro un chilometro da almeno uno di questi. Nei comuni più esposti, i dati epidemiologici sono apodittici: si registra un aumento del 17% per tutti i tumori, del 25% per quello alla mammella nelle donne e un rischio quasi doppio per il tumore al polmone e al fegato. Di fronte a questi numeri, l’inerzia non è più un’opzione e l’intervento delle istituzioni diventa una necessità ineluttabile.

Le priorità individuate dall’Alleanza sono tre e mirano a ottenere risposte immediate. La prima richiede un piano di risposta sanitaria condiviso tra ASL, Regione e ISS, con linee guida operative pubbliche entro il 31 gennaio 2027 e incontri informativi con i cittadini. La seconda punta a controlli straordinari su industrie e impianti da parte di ARPAC e Carabinieri Forestali, con un piano di monitoraggio entro la fine del 2026. La terza proposta istituisce un monitoraggio civico, chiedendo il riconoscimento dell’Alleanza come osservatorio stabile. Un caveat chiaro alle istituzioni: ogni impegno preso dovrà essere formalizzato in un verbale condiviso, con enti responsabili e scadenze precise. Oltre a queste urgenze, il documento presenta un florilegio di altre iniziative strutturali. Si chiede l’applicazione rigorosa del principio “chi inquina paga”, fondi dedicati per screening e biomonitoraggi, e l’estensione dello studio epidemiologico a tutti i 118 comuni della provincia, per non lasciare indietro nessuna comunità. Particolare attenzione è rivolta al ruolo del Comune capoluogo all’interno dell’ASI: l’Alleanza chiede che l’amministrazione possa assurgere a un ruolo guida, introducendo criteri più restrittivi per i nuovi insediamenti nella Valle del Sabato e puntando sulla riconversione del polo di Pianodardine verso la filiera del biologico. Infine, si propone la riqualificazione di Avellino Est attraverso gli “Stati Generali” coordinati dallo Urban Center, per restituire dignità a un’area troppo a lungo trascurata.

Sebbene un documento programmatico non possa essere considerato la panacea per risolvere decenni di criticità ambientali, rappresenta la base indispensabile per invertire la rotta. L’Alleanza mette a disposizione del tavolo la propria rete capillare, spazi e competenze, chiedendo in cambio ascolto e continuità. Solo un approccio sinergico e trasparente, che eviti la compartimentazione delle responsabilità, paga dividendi in termini di salute e coesione sociale. Le prossime mosse del tavolo permanente saranno decisive per dimostrare che la tutela del territorio irpino non è più un’aspettativa, ma una realtà in divenire.