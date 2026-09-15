Inizio nuovo anno scolastico: gli istituti irpini presidiati dai Carabinieri

Nelle scuole dell’Irpinia, ha preso il via il nuovo anno scolastico, segnando l’inizio di un percorso educativo fondamentale per migliaia di giovani studenti.

Nel quadro delle indicazioni impartite dal Prefetto di Avellino, Dr.ssa Franca Fico, sono stati attivati in tutto il territorio provinciale dispositivi finalizzati a garantire la presenza costante e rassicurante di pattuglie nelle vicinanze degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ottica di garantire un ambiente sicuro e tranquillo per la comunità scolastica.

Per garantire un ritorno in aula sereno e prevenire i rischi più comuni, i Carabinieri ricordano alcune semplici ma fondamentali regole di prudenza e civiltà, dentro e fuori la scuola.

A cosa prestare attenzione:

– Incontri con estranei: Diffidare di chi si avvicina nei pressi degli istituti scolastici con scuse insolite o richieste inappropriate. La stessa attenzione va mantenuta online e sui social media, evitando di condividere dati personali con sconosciuti.

– Sicurezza stradale: Non distrarsi con lo smartphone o con le cuffie mentre si cammina per strada o si attraversano le strisce pedonali. La distrazione è una delle prime cause di incidenti.

Le buone pratiche da seguire:

– Comportamento civile: Il rispetto reciproco è alla base di un ambiente sano. Supportare i compagni in difficoltà, ascoltare gli insegnanti e avere cura del materiale scolastico e degli spazi comuni aiuta a contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

– Pronto intervento: In caso di situazioni sospette, bullismo, disagio o pericolo immediato, non esitare a segnalare l’accaduto ai professori, ai genitori o a contattare direttamente il Numero Unico di Emergenza 112.

L’impegno dell’Arma, proseguirà per tutto l’anno scolastico, anche all’interno delle scuole presenti su tutto il territorio, con conferenze e iniziative in tema di “educazione alla legalità”.

Nel corso degli incontri verranno toccati vari argomenti che interessano particolarmente i giovani, offrendo una visuale tanto giuridica e operativa, quanto di esperienza quotidiana in tema di ambiente, sicurezza stradale, uso di sostanze stupefacenti e alcool. Verrà dato inoltre particolare spazio al fenomeno del cyberbullismo, senza tralasciare il tema della violenza di genere e dell’uso consapevole dei social network.

L’Arma dei Carabinieri augura a tutti gli studenti un buon anno scolastico, ricordando che le stazioni sul territorio sono sempre aperte e pronte a offrire ascolto e protezione.