«L’Irpinia non può più attendere». È questo il messaggio che Confindustria Avellino e le organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL affidano a una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Un appello unitario che mette al centro il futuro infrastrutturale, economico e occupazionale della provincia di Avellino e che arriva dopo anni di annunci, ritardi, finanziamenti riprogrammati e opere rimaste incompiute.

Il documento, datato 18 novembre 2026, porta la firma di Angelo Petitto per Confindustria Avellino, Italia D’Acierno per la CGIL, Fernando Vecchione per la CISL IrpiniaSannio e Luigi Simeone per la UIL Avellino. Le parti sociali hanno deciso di unire le proprie forze e avviare un percorso comune di iniziative per sollecitare le istituzioni competenti a recuperare tempi e risorse necessari alla realizzazione delle principali opere strategiche del territorio.

Il punto di partenza è una fotografia preoccupante delle condizioni economiche e infrastrutturali dell’Irpinia. Secondo Confindustria e sindacati, la provincia continua a scontare un divario rispetto alle aree costiere della Campania e ad altri territori del Mezzogiorno, con livelli di competitività inferiori alla media regionale. A questo si aggiunge una progressiva emergenza demografica, con lo spopolamento che continua a impoverire le aree interne e a mettere a rischio le prospettive delle nuove generazioni.

Per questo le organizzazioni chiedono alla Regione di individuare con urgenza risorse economiche certe ed effettivamente disponibili, evitando ulteriori rinvii. Non soltanto grandi opere, ma anche servizi essenziali per cittadini e imprese: depurazione industriale, efficientamento delle reti idriche, connettività, manutenzione stradale, trasporto pubblico locale, servizi per l’infanzia e ospedali di comunità.

Quattro, in particolare, sono le infrastrutture individuate come priorità immediate.

Il Terminal logistico della Valle Ufita

La prima riguarda il Terminal Logistico della Valle Ufita, considerato un tassello fondamentale per la mobilità e la logistica dell’intero Mezzogiorno. Confindustria e sindacati ribadiscono il pieno sostegno alla sua realizzazione, sottolineando il collegamento strategico con la futura Stazione AV/AC Hirpinia e con il Corridoio europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo.

Il progetto preliminare predisposto da RFI prevede una piattaforma intermodale passante con due binari da 750 metri, accessibile sia dal versante di Foggia sia da quello di Caserta. La capacità potenziale è stimata in circa 80mila unità di trasporto intermodale all’anno e oltre 1.300 treni merci.

Un’infrastruttura che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe consentire alle aziende irpine di movimentare più facilmente materie prime e prodotti finiti, rafforzando la competitività del sistema produttivo locale.

Ma proprio su quest’opera viene denunciata una situazione di persistente incertezza. Nel documento si ripercorre la storia dei finanziamenti, tra risorse della precedente ZES Campania, PNRR e Fondi dell’Agenda 2021-2027, con successive riprogrammazioni e cancellazioni. L’ultima prospettiva indicata sarebbe quella di rinviare la realizzazione alla programmazione europea 2028-2034.

Uno scenario che le parti sociali giudicano inaccettabile, anche alla luce della scadenza del 2030 per il completamento della rete centrale TEN-T. La richiesta è quindi di chiarire se esistano ancora margini per utilizzare le risorse e i meccanismi finanziari disponibili, evitando che il progetto venga ulteriormente rinviato.

«Sicuramente non basta l’affermazione che la piattaforma si farà», si legge nella lettera. Per Confindustria e sindacati è necessario aprire i cantieri subito, affinché il Terminal possa essere completato in tempi compatibili con l’entrata in funzione della Stazione Hirpinia.

Lioni-Grottaminarda, mancano gli ultimi chilometri ma resta l’incognita dei finanziamenti

La seconda grande questione riguarda il completamento della Lioni-Grottaminarda, asse stradale destinato a collegare l’autostrada A2 con l’A16, la futura Stazione AV/AC Hirpinia e il Terminal logistico della Valle Ufita.

Un collegamento strategico per la mobilità delle persone e delle merci e per la connessione tra il Tirreno e l’Adriatico, ma che continua a fare i conti con ritardi e difficoltà amministrative.

Secondo quanto riportato nella lettera, i lavori risultano ancora interrotti negli ultimi 18-20 chilometri. Tra le criticità vengono indicate varianti progettuali, contenziosi con il concessionario e ritardi amministrativi.

Particolare preoccupazione viene espressa per la situazione della Galleria San Filippo, dove le difficoltà tecnico-geologiche hanno reso necessaria una perizia di variante. La mancata definizione della perizia da parte della Regione e del Ministero competenti, insieme all’assenza di un atto aggiuntivo per il riconoscimento delle ulteriori risorse finanziarie, rischia di determinare un nuovo blocco dei lavori.

Nel corso della conferenza stampa, il segretario Fernando Vecchione ha quantificato in circa 330 milioni di euro le risorse che, secondo i conteggi sindacali, mancherebbero per completare l’opera.

Il rappresentante della CISL ha inoltre denunciato il passaggio dalla gestione commissariale alla Regione, sostenendo che da quel momento l’infrastruttura sarebbe finita in una condizione di incertezza amministrativa e gestionale.

Anche Confindustria ha espresso preoccupazione per il futuro del cantiere, chiedendo chiarezza sulle risorse effettivamente disponibili e sui tempi di ripartenza. Nel corso dell’intervento, il presidente Angelo Petitto ha richiamato anche le notizie relative a una possibile crisi dell’impresa affidataria, chiedendo di conoscere quali prospettive attendano il completamento dell’opera.

Ferrovia Avellino-Salerno-Benevento: sei anni senza collegamenti

La terza priorità riguarda il trasporto ferroviario e, in particolare, il completamento dell’elettrificazione della linea Avellino-Salerno-Benevento.

Una questione che interessa direttamente studenti, lavoratori e cittadini e che, secondo le organizzazioni firmatarie, rappresenta una delle manifestazioni più evidenti dell’isolamento infrastrutturale della provincia.

L’intervento dovrebbe consentire il collegamento diretto della stazione di Avellino alla rete ferroviaria nazionale, sostituendo la trazione diesel con quella elettrica e migliorando i collegamenti verso Napoli, Salerno e Benevento, dove si trovano importanti poli universitari.

Nella lettera viene ricordato che Avellino è ormai da circa sei anni l’unico capoluogo campano privo di un collegamento ferroviario attivo. Una situazione che ha penalizzato studenti e lavoratori, mentre gli interventi relativi alla tratta salernitana sono stati completati.

Le parti sociali contestano anche l’ipotesi di una riattivazione del collegamento tra Avellino e Benevento attraverso treni diesel, giudicata una soluzione che rappresenterebbe un passo indietro rispetto agli obiettivi di modernizzazione, sostenibilità e qualità del servizio.

La richiesta è di ripristinare i collegamenti verso Salerno e Fisciano e verso Benevento, senza rinunciare all’elettrificazione e alla riqualificazione dell’intera linea. Anche in questo caso vengono chiesti un cronoprogramma definito e impegni verificabili.

Nel corso della conferenza stampa, Vecchione ha sottolineato che i lavori per la stazione di Avellino sarebbero dovuti durare appena tre mesi, mentre la chiusura si protrae dal 2020. «Sono ormai più di sei anni che continuiamo a ribadire sempre gli stessi concetti», ha evidenziato.

Paolisi-Pianodardine, un collegamento incompleto da 18 anni

La quarta infrastruttura individuata è il collegamento stradale Paolisi-Pianodardine, destinato a rafforzare i collegamenti tra la Valle Caudina, l’area industriale di Pianodardine e il sistema della viabilità regionale.

Anche in questo caso la denuncia riguarda tempi estremamente lunghi: secondo la lettera, l’opera risulta incompleta da ben 18 anni.

Il completamento consentirebbe di migliorare l’accessibilità delle aree produttive, agevolare la mobilità delle persone e delle merci e rafforzare i collegamenti dell’Irpinia con i principali assi infrastrutturali regionali.

Nel corso della conferenza stampa, Vecchione ha fornito ulteriori indicazioni sulle risorse necessarie: per il terzo lotto, che dovrebbe collegare i centri della Valle Caudina fino ad Altavilla Irpina, mancherebbero circa 90 milioni di euro. Resterebbe inoltre da finanziare il quarto lotto, necessario per completare il collegamento fino a Pianodardine.

Una ricostruzione che evidenzia, secondo le organizzazioni, quanto sia necessario superare una condizione di stallo che si trascina da decenni.

La richiesta a Roberto Fico: «Vogliamo un incontro e risposte verificabili»

La lettera aperta si conclude con una richiesta formale di incontro istituzionale al presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Confindustria e sindacati intendono aprire un confronto diretto per individuare, monitorare e sollecitare la realizzazione delle opere strategiche, assegnando ai tempi di completamento un valore decisivo per il futuro del territorio.

«La competitività del territorio e la capacità di attrarre investimenti dipendono anche dalla rapidità con cui le infrastrutture strategiche verranno completate e rese pienamente operative», sottolineano i firmatari.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente di Confindustria Avellino, Angelo Petitto, ha spiegato il senso dell’iniziativa unitaria: «Oggi lo facciamo con una voce unica: Confindustria e i sindacati rappresentano le voci del lavoro. Di conseguenza, le imprese e i lavoratori chiedono che l’Irpinia sia messa nelle condizioni di poter competere. Abbiamo sentito tanti annunci e tante belle parole, ma purtroppo c’è l’urgente necessità di passare ai fatti».

Petitto ha inoltre richiamato il tema dei finanziamenti, denunciando che alcune risorse sarebbero state persino sottratte alle opere. L’obiettivo dell’incontro con Fico è ottenere informazioni precise sull’effettiva disponibilità dei fondi, sulle date di avvio dei lavori e sulle prospettive della Lioni-Grottaminarda.

«Ci aspettiamo che quantomeno Fico ci incontri e ci possa dare delle notizie certe», ha aggiunto il presidente di Confindustria, precisando che le organizzazioni intendono continuare a svolgere un ruolo di controllo sull’evoluzione delle vicende.

D’Acierno: «La vertenza irpina deve diventare una questione unitaria»

Sulla necessità di superare le singole vertenze per affrontare in maniera complessiva le criticità del territorio si è soffermata anche Italia D’Acierno, rappresentante della CGIL Avellino.

«È giunto il momento che la vertenza irpina, come la definisco io, converga in un’unica discussione. Non dobbiamo più parlare di singole realtà, come la Menarini, l’Acciaieria, il trasporto pubblico locale o la ferrovia, ma di infrastrutture che, nel caso specifico, sono fondamentali per il nostro territorio, non solo per l’industria ma anche per i cittadini e le cittadine».

D’Acierno ha individuato nel presidente della Regione il principale interlocutore istituzionale, sottolineando la necessità che Fico si assuma la responsabilità di dare risposte alle questioni irpine, anche alla luce delle visite e dei confronti avuti con il territorio durante la campagna elettorale.

La rappresentante della CGIL ha inoltre annunciato la disponibilità a proseguire la mobilitazione: «Se necessario, scenderemo in piazza». Una prima iniziativa è già prevista per venerdì, in occasione dello sciopero generale, con una manifestazione in Irpinia che partirà da via dei Concili per raggiungere piazza Libertà ad Avellino. L’invito è rivolto a giovani, lavoratori, pensionati e all’intera comunità.

«Non è più il tempo delle promesse»: possibile una mobilitazione unitaria

Nel corso degli interventi è stato evidenziato come la questione infrastrutturale si inserisca in un quadro più ampio di difficoltà economiche e sociali. Le parti sociali hanno richiamato anche le criticità delle società partecipate e dei servizi pubblici locali, citando la situazione di Irpinia Ambiente e le problematiche legate alle altre vertenze industriali.

Nel confronto è stato posto l’accento anche sulla necessità di fare chiarezza sulle risorse annunciate per il Masterplan, richiamando i 100 milioni di euro presentati per il programma e i 130 milioni che, secondo quanto denunciato durante la conferenza, sarebbero precedentemente venuti meno.

La richiesta, dunque, non riguarda soltanto lo stanziamento di nuove risorse, ma soprattutto la certezza dei finanziamenti, la loro effettiva disponibilità e la possibilità di tradurli in cantieri e opere completate.

La posizione di Confindustria e CGIL, CISL e UIL è netta: se non arriveranno risposte concrete e impegni verificabili, saranno attivate ulteriori iniziative di sensibilizzazione e protesta pubblica, coinvolgendo imprese e lavoratori.

«L’obiettivo comune è fare delle infrastrutture il motore di una nuova stagione di crescita per l’Irpinia», si legge nella parte conclusiva della lettera.

Un messaggio che va oltre le singole opere e che punta a riportare al centro dell’agenda regionale il futuro delle aree interne. Perché, secondo le organizzazioni firmatarie, senza collegamenti efficienti, servizi adeguati e infrastrutture moderne sarà sempre più difficile trattenere le imprese, attrarre nuovi investimenti, creare occupazione e contrastare lo spopolamento.

L’Irpinia chiede dunque di passare dalle dichiarazioni ai fatti. E questa volta Confindustria e sindacati annunciano di voler portare avanti la richiesta insieme, senza ulteriori rinvii.