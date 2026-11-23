Si svolgerà martedì 24 novembre 2026 la giornata delle Piccole e Medie Imprese “INDUSTRIAMOCI PMI DAY”, giunta alla 17° edizione e promossa dal Comitato Piccola Industria di Confindustria.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le opportunità che questo può offrire ai giovani, attraverso incontri e visite guidate nelle aziende associate al sistema Confindustria.

Confindustria Avellino ha aderito alla manifestazione nazionale grazie alla disponibilità delle Piccole e Medie Imprese del Comitato presieduto da Mike Taurasi.

Destinatari della giornata sono gli studenti di alcuni istituti superiori insieme ai loro docenti che rivestono un ruolo determinante nell’orientamento verso i successivi percorsi formativi e professionali dei propri allievi. Tema guida dell’edizione di quest’anno è “Crescere”.

Crescere non significa soltanto diventare grandi. Per i giovani vuol dire costruire la propria identità e imparare a prendere decisioni per il futuro con consapevolezza delle proprie attitudini e capacità. È un percorso in cui formazione e competenze sono gli strumenti per trasformare obiettivi e passioni nel lavoro di domani.

Il programma della giornata prevede una serie di visite guidate da parte degli alunni presso alcuni stabilimenti produttivi della provincia ed ai laboratori dell’ITS ACADEMY Antonio Bruno. Sono numerosi gli Istituti che hanno partecipato e nutrita la compagine imprenditoriale che ha dato disponibilità ad accogliere i circa 300 studenti presso le aziende al fine di presentare i cicli produttivi, l’organizzazione aziendale e le competenze delle maestranze presenti in azienda.

Le aziende che hanno aderito all’iniziativa sono: la HTT Srl, la OMI SRl, F.lli Vitale, Cantine Donnachiara, Generazione Vincente, la Warian, la Tecnologica, la Tiger Consulting, la FinFer, la Imbal Center, la DG3 Dolciaria, Essequadro Eyewear, la BCC Banca di Credito Cooperativo Capaccio Paestum.

Ulteriore valore alla giornata del PMI DAY, sarà dato dal Progetto FINforTeen promosso da Banca Sella LAB, dipartimento di Open Innovation, dedicato all’educazione finanziaria dei più giovani e che sarà integrato nel più ampio programma di collaborazione con gli Istituti, denominato “IO COMPRENSIVO”.

In tale contesto di orientamento formativo, gli alunni dei diversi Istituti Superiori di Secondo Grado avranno, nei prossimi mesi, la possibilità di confrontarsi con gli imprenditori nel corso di lezioni che si svolgeranno in aula, presso gli Istituti della Provincia. La finalità di IO COMPRENSIVO è promuovere nei giovani e nelle scuole una migliore conoscenza dell’industria del territorio e delle scuole di formazione post diploma, in particolare del sistema degli Istituti Tecnici Superiori – ITS; le visite aziendali programmate per il PMI DAY, rappresentano un naturale corollario al progetto di orientamento.

Ad aprire i lavori dell’evento presso la sede di Confindustria Avellino ci sarà il Presidente di Confindustria Avellino, Angelo Petitto, i referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e Bruno Scuotto, referente per la Cabina di Regia ITS ACADEMY della Regione Campania che presenterà un programma di collaborazione in rete tra sette ITS ACADEMY della Regione Campania rappresentativi di cinque aree tecnologiche strategiche, denominato “Making Tomorrow”, proprio per favorire un più completo e consapevole orientamento a favore degli alunni che parteciperanno al PMI DAY.

La 17° edizione del PMI DAY è patrocinata quest’anno dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. L’iniziativa è inserita anche nelle attività della Settimana della Cultura d’Impresa.

Sarà possibile seguire sui social la giornata del PMI DAY grazie al contributo degli alunni, degli insegnanti e degli imprenditori associati, seguendo l’hashtag #PMIDAYAV.