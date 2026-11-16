La Polizia Municipale di Avellino ha avviato le indagini per risalire all’identità del conducente che ha perso il controllo della propria vettura in via Alcide De Gasperi, finendo per abbattere la segnaletica stradale e dandosi successivamente alla fuga.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il veicolo avrebbe sbandato impattando violentemente contro i cartelli stradali presenti lungo l’arteria cittadina, per poi allontanarsi dal luogo del sinistro senza prestare soccorso né segnalare l’accaduto alle autorità competenti. Gli agenti del Comando di Polizia Municipale sono attualmente al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile. Le attività investigative si stanno concentrando sull’acquisizione e sull’analisi dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona di via De Gasperi, oltre che sulla raccolta delle dichiarazioni di alcuni testimoni oculari che avrebbero assistito alla scena. Stando alle prime indiscrezioni emerse dagli accertamenti, alla guida del mezzo potrebbe esserci stata una donna.

L’area interessata dall’impatto è stata messa in sicurezza per garantire la regolare viabilità e prevenire ulteriori pericoli per gli automobilisti e i pedoni in transito. Il Comando della Polizia Municipale invita chiunque fosse in possesso di informazioni utili ai fini delle indagini a mettersi in contatto con gli uffici preposti.