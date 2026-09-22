Incidente in un’azienda, muore il padre del proprietario: accertamenti dei Carabinieri

AVELLINO- Incidente in un’attivita’ privata, muore un ottantasettenne. Nella mattinata, all’interno degli spazi privati di un’attività economica con sede in un comune della provincia, si è verificato un incidente nel corso del quale è deceduto un ottantasettenne, familiare del proprietario. Sono in corso le prime attività investigative svolte dai Carabinieri delle articolazioni del Comando Provinciale di Avellino sotto il coordinamento del PM di turno della Procura della Repubblica di Avellino.